Чи справді Папа Римський захворів на коронавірус?

Підозра що Папа Франциск занедужав на коронавірус з’явилася у ЗМІ після того, як Понтифік під час меси у Попільну середу кашляв, витирав носа, говорив хрипким голосом, а пізніше скасував деякі заплановані зустрічі та поїздки.

Хоча Понтифік не зустрічався з людьми, у яких діагностовано коронавірус, але потискає руки віруючим у першому ряду після служби Божої, а також контактує із великою кількістю людей під час проїзду в папамобілі по площі Святого Петра.

У 21 річному віці, майбутнього Папу у Буенос-Айресі, прооперували на праву легеню. Папа також страждає від болів в ногах від радикуліту, це пояснює його нерівну ходу та труднощі при підйомі по сходах.

(У цьому відео видно, що Папа в останні дні дійсно почувався не дуже добре: https://youtu.be/Uxhd17RiRCo)

Проте, сьогодні 1 березня, Папа взяв участь у проповіді Angelus, яку він щонеділі проводить із вікна свого кабінета у Ватикані, для віруючих на площі перед базилікою святого Петра.

Папа Римський підтвердив на проповіді: «Я застудився, і не буду брати участі в духовних вправах у місті Аріччі».

Офіційний Ватикан викидає будь-які підозри. “Немає жодних причин діагностувати Папі інші хвороби, відмінні від незначного нездужання», – заявив директор прес-служби Ватикану Маттео Бруні.

Франциск – це Папа революціонер. Неодноразово він робив заяви, що йдуть урозріз із традиційною і консервативною позицією римської курії. На мою думку, він намагається наблизити католицьку церкву до сучасного життя.

Хочу побажати йому здоров’я і довгих літ.

Маріанна Сороневич