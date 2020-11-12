Щоб подолати COVID-19 слід вакцинувати 70% населення

У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що 70% населення планети слід вакцинувати, щоб подолати пандемію коронавірусу COVID-19.

Джерело: головний науковий співробітник ВООЗ Сумія Свамінатан та глава департаменту ВООЗ з вакцин та імунізації Кейт О’Брайєн

Деталі: За словами Свамінатан, якщо вакцини проти COVID-19, які наразі перебувають на останній фазі дослідження, будуть успішними то – приблизно 70% населення планети треба вакцинувати, щоб забезпечити закінчення пандемії.

Водночас у ВООЗ сподіваються до 2021 року вакцинувати хоча б 20% землян.

Свамінатан також відзначила, що інформація про 90% ефективності вакцини BioNTech – це лише попередні результати, які “потребують додаткових даних”, щоб запустити вакцину у виробництво.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 11, 2020

У ВООЗ вважають, що спершу повинні вакцинувати людей з групи ризику та медпрацівників.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо:

Станом на 12 листопада у світі на коронавірус хворіють 14,4 млн осіб, вилікувались – 36,6 млн, померли – 1 мільйон 288 тисяч.

Україна за кількістю нових хворих за добу опинилась на 13 місці серед країн світу, за числом летальних випадків – на 17.

11 листопада в Україні було зафіксовано 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізовано 1 509 осіб, померли 198 осіб, одужали – 6 235 осіб.

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