Що впливає на метаболізм і чи можна його прискорити: пояснює нутриціологиня

Тема прискорення метаболізму часто супроводжує пошуки “ідеальної” дієти та тренування для схуднення.

Утім, це поняття пов’язане не лише з вагою, а має набагато ширше значення: забезпечує організм усім необхідним для підтримки життєдіяльності, фізичного та психічного здоров’я та, безумовно, впливає на естетичний вигляд тіла.

Вживання яких продуктів пришвидшує обмін речовин і які харчові звички сприяють покращенню метаболізму – “Українській правді. Життя” пояснила дієтологиня та нутриціологиня Ольга Полюхович.

Що впливає на метаболізм?

Метаболізм – надскладний хімічний процес, в якому беруть участь усі види природних продуктів харчування. Усі вони рівноцінно важливі:

якісні білки: птиця, м’ясо, риба, яйця;

корисний холестерин: жовток яєць, вершкове масло;

поліненасичені жири: горіхи, насіння, рослинна нерафінована олія, жирна морська риба, як-от скумбрія, оселедець, а також популярне поєднання лосося та авокадо;

складні вуглеводи, які насичують організм мінералами та вітамінами: вівсяна, гречана, пшоняна, пшенична крупи, нешліфований рис, кіноа, цільнозерновий хліб або макарони;

клітковина та органічні кислоти, які є в овочах, фруктах та ягодах.

На швидкість метаболізму, крім продуктів харчування, також мають вплив:

вік та стать,

побудова тіла,

стан здоров’я (мікробіота кишківника, баланс гормонів – ендокринна система, місячний цикл у жінок, стан наднирників),

режим дня,

фізична активність,

водний режим,

наявність стресового стану,

нездоровий сон тощо.

Аби покращити обмін речовин, передусім необхідно виявити причину його погіршення. Це допоможе зробити лікар.

Чи допомагають дієти покращити метаболізм?

Коли йдеться про вагу, метаболізм має важливе значення. Однак, чи можна змінити швидкість метаболізму? Як пише Harvard Health Publishing, можливо змінити баланс між калоріями, які ви споживаєте, і калоріями, які спалюєте під час активності. У такому разі вага “зрушить з місця”.

Нутриціологиня наголошує, що притримуватися дієт довгостроково з метою пришвидшення метаболізму – велика помилка, адже вони сповільнюють обмін речовин в організмі.

“Так, перший результат ви отримаєте, але він на короткий період часу”, – пояснює фахівчиня.

Чому так? Є декілька причин, одна з яких – занадто великий дефіцит калорій (1000 – 1200 ккал).

Калорії – це одиниці вимірювання енергії, яку отримує організм від засвоєння їжі. Енергія необхідна для життєдіяльності – щоб дихати, рухатися, спати, дивитися, думати, їсти та перетравлювати їжу. На все це організм витрачає певну кількість калорій щодня. Цей процес називається фізіологічним базовим обміном, і у кожного він індивідуальний.

“І дуже важливо не їсти довготривало менше свого ф.б.о., інакше організм почне економити енергію, сповільнювати роботу всього організму. Ось тут і ховається “замкнуте коло”.

Нормальний дефіцит – це вирахувати свою мінімальну норму, помножити на відповідний коефіцієнт фізичної активності та від отриманого числа відняти 10 – 15%, максимум 500 ккал. Але краще всього створювати дефіцит не тільки за рахунок зменшення раціону – збільшуйте також фізичне навантаження”, – пояснює нутриціологиня.

Друга причина, чому дієти часто мають короткостроковий ефект – відмова або обмеження вживання певних продуктів (вуглеводів, жирів, солодкого, нестача білку). Довготривалий дефіцит поживних речовин, призводить до дисфункцій систем організму, порушення здоров’я та подальших зривів, переїдання або виснаження організму.

Обираючи дієту, важливо враховувати свій стан здоров’я. Якщо ви маєте дерматологічні проблеми, високобілкова чи високожирова дієта погіршать ваш стан; якщо маєте проблеми з нирками, високобілкова дієта призведе до загострення, наголошує Полюхович.

“Не притримуватися дієти понад 7 днів поспіль, потім необхідно збалансувати харчування на декілька тижнів. Далі знову можете взятися до дієти. Така “розкачка” може ефективно спрацювати за умови гарного стану здоров’я та адекватної фізичної активності”, – зауважує нутриціологиня.\

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