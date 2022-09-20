Що можна приготувати з вареної гречки: 3 кращих рецепти

Питання: “як приготувати гречку?” мучив, напевно, кожного хоча б раз у житті. Ось як правильно зварити цю крупу і які прості страви з гречки можна приготувати. Як урізноманітнити гречку і приготувати з цієї крупи три різні рецепти.
Як правильно готувати гречку
Для приготування гречки потрібно:
- крупу перебрати і промити;
- обсмажити її на сухій гарячій сковороді протягом 3-4 хвилин;
- помістити в посуд для варіння з товстим дном, додати воду в співвідношенні 2 до 1;
- посолити – на 1 склянку гречки потрібно 1/2 ч. л. солі;
- після закипання вогонь потрібно зменшити і варити близько 20 хвилин.
Виконавши всі стандартні кроки, все одно залишається питання, як урізноманітнити гречку. Поліпшити смак каші можна, якщо покласти кубик вершкового масла, додати свіжу зелень і залишити під кришкою на кілька хвилин. Це зробить її більш ніжною і ароматною.
Що зробити з вчорашньої гречки: котлети, оладки і запіканка.
Котлети з гречки з картоплею
- Готова гречка – 2 склянки
- Картопля – 2 штуки
- Масло для обсмажування
- Сіль, чорний перець і сушений кріп
- Панірувальні сухарі
Картоплю помити, натерти тертці і віджати сік. Гречану крупу злегка прогріти, додати картоплю, спеції і перемішати. Маса буде трохи липнути до рук. Щоб легше було ліпити, можна змочувати долоні в холодній воді. Котлети обвалюють в паніровці і смажимо. Для кращого ефекту після обсмажування можна залишити їх на мінімальному вогні під закритою кришкою
Гречана запіканка
- Готова гречана крупа – 500 г
- Сир – 100 г
- Відварене м’ясо – 500 г
- Часник – 2 зубці
- Цибуля – 1 штука
- Сметана або йогурт – 80 г
- Розпушувач-0,5 ч. л.
Дрібно нашатковану цибулю обсмажуємо до золотистості. М’ясо дрібно нарізати і додати до цибулі на кілька хвилин. Потім остудити суміш і додати сметану.
Гречку подрібнити в блендері до стану пюре. Додати спеції, розпушувач, натертий сир і перемішати.
Форму змастити маслом, викласти половину гречки, потім м’ясо і накрити кашею, що залишилася. Запіканку змастити сметаною і випікати близько 20 хвилин при 200 C.
Солодкі оладки
Якщо ви готували солодку кашу і тепер не знаєте, що зробити з вчорашньої гречки, вам знадобиться цей рецепт.
- Готова гречка – 2 склянки
- Яйця – 2 штуки
- Згущене молоко – 2 столові ложки
- Масло для обсмажування
У холодну гречку додати злегка збиті яйця і згущене молоко, а потім змішати. Сковорідку з маслом поставити на вогонь розігріватися. Тісто для обсмажування викладаємо ложкою. Оладки смажимо до легкої скоринки. Подавати їх краще теплими зі сметаною або джемом.
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