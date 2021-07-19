Що означатимуть наші сни цього тижня і чи будуть серед них віщі

Довіряти снам чи ні — кожен вирішує сам, але заперечувати те, що вони, будучи продуктом роботи підсвідомості, мають свій — можливо, не завжди зрозумілий нам — сенс, не можна.

Можливо, не варто сліпо і фанатично дотримуватися їхніх “порад” у повсякденному житті, але дослухатися до них можна і потрібно — підказки нашого внутрішнього голосу, які отримує людина у вигляді сновидінь, часто виявляються важливими і цінними. Що насниться нам цього тижня — від 19 до 25 липня?

Сни у ніч проти 19 липня

Сни цієї очі, як правило, кольорові — яскраві і незабутні, з запаморочливим сюжетом і характерними “дійовими особами”. Їх можна дивитися як хороше кіно, а на наступний день згадувати з приємним післясмаком, однак говорити про них як про віщі не можна — вони майже ніколи не збуваються.

Ніч проти 20 липня

Сни нинішньої ночі рідко пророкують прийдешні події — швидше, вони розповідають про те, якою — правильною або неправильною — дорогою йде життям той, хто їх бачить. Динамічний, наповнений подіями сон означає, що у нього все правильно, тягомотно, а нудний свідчить про те, що в існування необхідно внести зміни, інакше на приємні події можна — у всякому разі, поки — не розраховувати.

Ніч проти 21 липня

Сни нинішньої ночі є віщими, до того ж збуваються вони точно в термін — через сім днів. Якщо після закінчення цього часу в житті нічого не сталося, значить, про сон можна забути — він уже жодним чином ні на що не вплине, так що хвилюватися з цього приводу — якщо він виявиться не найприємнішим — не варто.

Сни у ніч проти 22 липня

Сни, які наснилися в цю ніч, часто бувають неприємними, але на них необхідно звертати увагу — вони розповідають про те, що заважає людині рухатися вперед — як в кар’єрі, так і в особистому житті. Сюжет сновидіння не можна розглядати прямолінійно — будь-яка підказка зашифрована, тому чим більше символів запам’ятає людина, тим правильніше і докладніше вона їх розгадає.

Ніч проти 23 липня

Сни цієї ночі порожні — вони не збуваються і не несуть в собі важливої інформації, тому в більшості випадків їх можна викинути з голови одразу ж, прокинувшись вранці. Виняток становлять ті випадки, коли сновидіння ніяк не вдається забути — воно постійно нагадує про себе. У такій ситуації його потрібно ретельно проаналізувати і зробити висновки щодо того, на розвиток яких якостей необхідно звернути першочергову увагу. Так, можна згадати про талант, який людина має від народження, але водночас наполегливо зариває в землю. Можливо, йдеться про те, що якраз зараз його необхідно розвивати — на нього буде великий попит.

Ніч проти 24 липня

Сни нинішньої ночі часто бувають пророчими — переважно це стосується вже наявної чи перспективної проблеми, яку необхідно вирішити. З чим саме вона пов’язана, легко буде вирішити, оскільки підказки будуть буквальними — мучитися, намагаючись розгадати ребус і відшукати сенс алегорій, не доведеться.

Сни у ніч проти 25 липня

Сни цієї ночі часто бувають віщими, але тільки в тому разі, якщо вдасться правильно їх розшифрувати. Завдання це, швидше за все, виявиться не з легких, оскільки йтиметься не про прямолінійні підказки, а про символи, так що має сенс покопатися в сонниках, нестачі в яких зараз не спостерігається.