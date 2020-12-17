Що таке мережі 5G і чому варто чекати їх появи

Навколо мереж 5G існує стільки міфів, що звичайній людині вже складно розібратися, чи радіти новим технологіям або йти купувати шапочку з фольги. Спробуємо розібратися на конкретних прикладах.

Новий стандарт безпровідного зв’язку п’ятого покоління, відомий як 5G, зараз широко обговорюється навіть людьми, вельми далекими від світу високих технологій. Причому, найчастіше зовсім не з точки зору тріумфу технологій. Багато людей чомусь досі ласі на антинаукові байки про шкоду стільникового зв’язку та готові підписувати петиції про заборону 5G. Жодних медичних і наукових підтверджень цим міфам немає.

Аргументація на користь цих міфів зазвичай наводить розсудливу людину лише на думку про те, наскільки ж погано працює в нашій країні система середньої освіти. Якщо вона не здатна прищепити людині базове критичне мислення.

Інша біда пов’язана з тим, що навіть люди, які не вірять у «шкоду» мереж 5G не надто розуміють, навіщо вони потрібні. Свого часу саме громадський тиск призвів до того, що тема 3G перейшла з технологічної площини в політичну. Приблизно та ж історія за декілька років трапилася з 4G. Обидва нові стандарти прийшли до України набагато пізніше, ніж до більшості розвинених країн світу.

І зараз та сама історія повторюється з мережами 5-го покоління. Обивателі не надто цікавляться цією темою, тому і тиск на політиків мінімальний. Люди просто не розуміють, навіщо потрібні мережі 5G в Україні, якщо у звичайне 4G-з’єднання дозволяє дивитися відео в якості Full HD хоч на трамвайній зупинці. Тому люди не «шумлять» про 5G і не провокують владу країни на більш рішучі й ефективні кроки щодо її впровадження.

У цій статті ми наведемо приклади того, як стандарт 5G може бути дійсно ефективним і чому нам варто докласти максимум зусиль, щоб він скоріше з’явився в Україні.

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Неймовірна швидкість

Samsung став одним з перших виробників смартфонів з модулями 5G. Поки деякі конкуренти, включаючи найбільш «інноваційні» компанії на ринку, тільки готувалися до цього, більшість актуальних моделей Samsung, випущених у 2020-му році, мають 5G-версії для країн, де такі мережі вже є.

Вибираючи як моделі середнього цінового діапазону, так і флагмани, ви можете бути впевнені в тому, що тепер ви готові до приходу 5G. У прямому порівнянні 4G і 5G різниця в швидкостях просто величезна. Досить сказати, що теоретично пікова швидкість у мережах 5G може досягати 10 гігабіт на секунду, що в 100 разів вище, ніж у мережах 4G.

Можливостей 4G ледь вистачає, щоб повноцінно грати в мережі в «танчики», а можливостей 5G вистачить, щоб забезпечувати «безшовні» з’єднання між пристроями віртуальної реальності, автономними автомобілями на дорогах, віддаленими роботами хірургами і т. д.

Якщо перейти від абстрактних чисел до реальних, то можна проілюструвати різницю в швидкості на простому прикладі. За допомогою будь-якого смартфона з 5G ви можете приблизно за 10 хвилин завантажити фільм у роздільній здатності Full HD, на завантаження якого в нинішніх мережах знадобилося б 50 хвилин.

Також стандарт 5G відрізняється меншими затримками, тобто паузами між відправленням і отриманням інформації на пристрої. Для мереж 4G ця затримка становить в середньому 200 мс, це лише трохи нижче за поріг, за яким її починає помічати людський мозок (250 мс).

У той же час стандарт 5G має затримку лише 1 мс. Фактично, цей параметр має навіть бвільше значення, ніж швидкість завантаження, адже саме від неї залежить чутливість систем, які залежать від мережевої передачі даних.

Можливостей 4G ледь вистачає, щоб повноцінно грати в мережі в «танчики», а можливостей 5G вистачить, щоб забезпечувати «безшовні» з’єднання між пристроями віртуальної реальності, автономними автомобілями на дорогах, віддаленими роботами хірургами і т. д.

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5G-слайсинг

Не можна не згадати і про таке явище, як 5G-слайсинг (slicing) — йдеться про «нарізку» мережі на сегменти, заточені під певні завдання. Таким завданням може бути створення з’єднань для певних видів пристроїв.

Наприклад, можна створювати сегменти мережі з особливим шифруванням для безпечної передачі даних банківських додатків. Або ж з обмеженнями швидкості доступу для клієнтів, які споживають мало трафіку (наприклад, для «інтернету речей») і з високим пріоритетом за трафіком для стрімінгових сервісів. Наприклад, у лікарнях може бути створена мережа з високим пріоритетом за трафіком для операційних і лікарняного персоналу та низьким для відвідувачів.

У вересні цього року компанія Samsung провела спільні випробування з компанією KDDI в мережі японської столиці Токіо. Було продемонстровано можливості створення численних сегментів, що фактично являють собою віртуальні мережі, які одночасно працюють у рамках однієї фізичної мережі 5G.

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Приватні мережі

У вересні поточного року компанія Samsung представила унікальне рішення для розгортання малих стільникових мереж і покриття великих будівель. Рішення отримало назву Link Cell, воно дозволяє розгорнути локальну 5G-мережу для закритих приміщень великої площі. Наприклад, це можуть бути великі виробничі підприємства, готелі, торгові центри та навіть стадіони.

Для розгортання 5G-мереж потрібна більша кількість базових станцій, ніж для мереж попередніх поколінь. Тому дещо складніше покрити великі території та забезпечити гідну швидкість з’єднання всередині великих будівель з великою кількістю внутрішніх перегородок.

Використовуючи Link Cell, власники великих будівель можуть розширити 5G-мережі та покрити навіть великі будівлі. Також за допомогою Link Cell можливе створення власних мереж 5G для внутрішніх корпоративних потреб. Наприклад, такі мережі вже зараз створюються на великих виробничих підприємствах і логістичних центрах. Закриті мережі потрібні для забезпечення безпеки цінних даних. Якщо у мережі немає виходу в зовнішній світ, то і ймовірність віддаленого злому такої мережі зводиться до нуля.

Сам пристрій Link Cell є компактною «шафкою» об’ємом менше 4 л, включаючи процесор, радіомодуль і антену.

Першим партнером Samsung із впровадження Link Cell стане американський оператор стільникового зв’язку Verizon. Його співробітники вже почали проведення випробувань мереж 5G для великих будівель з використанням Link Cell.

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5G — далеко не межа

Як би дивно це не звучало, але одним з найважливіших аргументів на користь якнайшвидшого введення мереж 5G є їх… старіння. Так, поки ми тільки готуємося до 5G, вчені та інженери вже активно розробляють мережі 6G.

За словами Джинх-Кіу Хана, віце-президента Samsung із введення нових стандартів, у майбутньому основними споживачами трафіку в комунікаційних мережах будуть не люди, а роботи й інші машини. Поки навіть складно уявити собі, наскільки мають зрости швидкості доступу, щоб задовольнити потреби цілої армії машин.

Однак, у Samsung не вважають, що нові мережі мають бути заточені тільки під потреби загальної роботизації. «Люди почнуть активно використовувати віртуальну реальність, для функціонування якої знадобиться зняти будь-які обмеження на швидкість передачі даних», — пояснює Хан.

Чим швидше світ зробить крок до 5G, тим швидше відбуватиметься розвиток наступного стандарту бездротових комунікацій.

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