Як безпечно займатися сексом та захиститися від інфекцій. Поради

Щодня у світі відбуваються більше одного мільйона випадків зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом, в Україні реєструється — близько 400 тисяч випадків.

Незручність теми змушує багатьох ігнорувати обов’язкові огляди у лікаря, і звертатися за медичною допомогою вже коли з’являться симптоми.

Це не надто надійний підхід, бо часто інфекції мають безсимптомний перебіг, або ж симптоми з’являються пізніше, пише ексочільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун.

Які інфекції передаються через секс?

Це понад 30 різних бактерій, вірусів і паразитів.

◾ Найбільш поширена група — бактеріальні інфекції.

Щорічно трьома з цієї групи — сифілісом, гонореєю, хламідіозом — інфікуються близько півмільйона людей у світі.

◾ Вірусні — наприклад, ВІЛ-інфекція, генітальний герпес, гепатити B і С (вони рідше передаються статевим шляхом), вірус папіломи людини.

Не всі з них наразі повністю виліковні, утім з регулярним прийомом ліків (як-от антиретровірусної терапії у разі ВІЛ чи ліків проти гепатиту В) вони стають контрольованими.

◾ Грибкові інфекції (наприклад, вульво-вагінальний кандидоз).

Їхню появу зазвичай провокує зниження загального чи місцевого імунітету під час вагітності, прийому гормональних контрацептивів, діабету, ВІЛ, хіміотерапії, терапії кортикостероїдами, чи тривалого лікування антибіотиками (упродовж кількох тижнів).

Причиною появи може навіть бути тривалий стрес, внаслідок якого порушується баланс мікрофлори.

◾ Паразитарні захворювання (наприклад, лобковий педикульоз) спричиняють багатоклітинні організми, які, потрапляючи в організм носія, оселяються в новому середовищі.

Що варто пам’ятати про ці інфекції

➡ Вони передаються через незахищений секс — вагінальний, анальний і оральний.

Тому завжди використовуйте презерватив (чоловічий та жіночий) — це найпростіший та найдієвіший спосіб, аби запобігти передачі.

Є й інші типи бар’єрної контрацепції — ковпачки та сперміциди.

Оральний секс також має бути захищеним, для цього є спеціальні латексні серветки, з цим також допоможе презерватив та стоматологічна плівка (dental dam).

➡ Їх неможливо підхопити через користування спільними речами — рушниками, посудом, чи під час використання туалету чи ванни.

Єдині “речі” через, які можна інфікуватися, — використання секс-іграшок.

Їх потрібно мити милом та теплою водою щонайменше 30 секунд до та після сексу. Через користування

➡ Деякими можна інфікуватися через контакт з інфікованими статевими рідинами (спермою або вагінальною рідиною). Наприклад, хламідіозом.

Це може трапитися якщо ваші геніталії торкаються з геніталіями вашого партнера.

Це може статися, навіть якщо немає проникнення, оргазму або еякуляції. Якщо інфікована сперма або вагінальна рідина потрапляє в око також є ризик інфікуватися.

➡ Хламідіоз, гонорея, гепатит В, ВІЛ, вірус папіломи людини, сифіліс, можуть також передаватися від матері дитині під час вагітності та пологів.

Тому вагітні жінки мають обов’язково проходити обстеження лікаря та здавати необхідні аналізи та у разі виявлення інфекції — якнайшвидше розпочати лікування.

➡ Не очікуйте симптомів, аби піти до лікаря.

Такі інфекції часто проходять без симптомів. Так, наприклад, до 70% жінок і значна частина чоловіків з гонококовою або хламідійною інфекцією можуть взагалі не відчувати жодних симптомів.

Як симптоматичні, так і безсимптомні інфекції можуть приводити до розвитку серйозних ускладнень.

➡ Які симптоми найбільш поширені. Поява хоча б одного з вищеперелічених симптомів — це вже привід звернутися до лікаря:

незвичайні виділення з сечовипускного каналу або піхви;

часте, болісне сечовипускання;

свербіж або печіння зовнішніх статевих органів;

почервоніння, виразки або бородавки статевих органів або заднього проходу;

збільшення лімфатичних вузлів в області паху;

біль внизу живота.

Лікування та профілактика

➡ В жодному разі не займайтеся самолікуванням.

Гугл в цьому випадку не найкращий помічник. Є безліч дивних способів — соки, екстракти, компреси чи спринцювання, які підказує той же гугл, але ніколи не порадить лікар.

Наразі жодне дослідження з адекватною методологією та залученням людей не показало беззаперечну користь народних засобів лікування.

➡ Потрібно лікувати конкретно виявлену інфекцію.

Тому важливо звернутися до фахівця, який проведе діагностику та призначить аналізи, і в разі виявлення інфекції призначить відповідну терапію.

Лікування може включати антибіотик, противірусні препарати.

➡ Обов’язково розкажіть партнеру чи партнерці про виявлену інфекцію та переконайте його/її пройти лікування.

Від інфекцій, які передаються статевим шляхом, повинні лікуватися одночасно обидва партнери, інакше можливе повторне інфікування.

➡ Вакцинуйтеся та вакцинуйте своїх дітей.

Це найкращий спосіб запобігти зараженню, наприклад, вірусу папіломи людини, деякі генотипи якого можуть викликати рак шийки матки у жінок.

Найкращий вік для цього 11-12 років, але можна і з 9 років.

Якщо він уже позаду, жінки можуть здати мазок та ПЛР-аналіз тих штамів вірусу, проти яких захищає вакцина.

Захист вакциною також можна отримати проти гепатиту В у будь-якому віці.

➡ Регулярно проходьте тест на ВІЛ та гепатити В і С.

Це можна зробити у свого сімейного лікаря безоплатно, в деяких медзакладах та у пунктах тестування.

Гепатити рідше передаються статевим шляхом, але все ж передача можлива.

➡ Проходьте профілактичні огляди навіть коли не маєте симптомів.

Жінкам в будь-якому віці варто проходити консультацію гінеколога один раз в 6-12 місяців, робити це необхідно навіть при відсутності скарг. Найкраще відвідувати лікаря в перші дні після закінчення менструації.

Для чоловіків перевірка в уролога також має бути регулярною. Такі візити також варто планувати щонайменше раз на рік за відсутності скарг.

➡ Завжди користуйтеся бар’єрними контрацептивами.

Не бійтеся говорити про контрацепцію з партнером чи партнеркою.

Не бійтеся відмовити у статевому акті, якщо ваш партнер не хоче скористатися презервативом.

Не варто вважати, що людина, яка має статеву інфекцію, — аморальна чи розпусна.

Це небезпечний та стигматизуючий стереотип. Інфікуватися може кожен незалежно від віку, статі, соціального статусу та цінностей.

Якщо ви отримали позитивний результат аналізів — розгляньте це як питання здоров’я, що заслуговує на обов’язкове вирішення.

Сексуальне здоров’я потребує відкритої та чесної розмови про практики сексу та тестування з усіма статевими партнерами чи партнерками.

Не існує незручних розмов чи питань, коли йдеться про здоров’я.

Також пригадайте, коли востаннє відвідували гінеколога чи уролога для профілактичного огляду.

Якщо взагалі не можете пригадати → заплануйте візит найближчим часом.

Якщо це було більше ніж рік тому → заплануйте візит найближчим часом.

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