Як відрізнити COVID-19 від грипу

Епідеміологи прогнозують, що цього сезону до України прийде одразу кілька штамів грипу. Найагресивніший з них — грип типу А – “Гонконг”. Симптоми такі ж, як і у коронавірусу.

Поки що науковці бачать між ними лише одну відмінність — інкубаційний період. Про це йдеться у сюжеті програми ТСН.

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Зазначається, що симптоми грипу ідентичні до коронавірусу — лихоманка, інтоксикація, ломота в тілі, кашель та ядуха.

Однак відрізняються ці два захворювання інкубаційним періодом: на відміну від коронавірусу, грип розвивається стрімкіше.

Тобто симптоми грипу дуже сильно наростають.

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“При коронавірусі може бути, що сьогодні людина відчуває нездужання, а завтра зранку встає і думає “Наче нічого поганого, ніби все нормально”. А на вечір може піднятися температура”, – розповідає фахівець Алла Мироненко.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Україна побила два “рекорди”: за кількістю хворих та померлих від коронавірусу за добу. Так, станом на ранок 21 жовтня виявили 6 719 нових випадків коронавірусу. Від ускладненого перебігу COVID-19 помер ще 141 пацієнт. Натомість понад 2 тис. хворих одужали.

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