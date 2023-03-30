Як зберегти заряд акумулятора телефону на триваліший термін

Декілька простих порад, які зекономлять заряд мобільного телефона та допоможуть максимально довго залишатися на звʼязку.

Зменште яскравість дисплея до комфортного мінімуму або увімкніть режим «Адаптивне регулювання екрана». Завдяки режиму адаптивності яскравість екрана буде підлаштовуватися під освітлення навколо й економити заряд.

Увімкніть режим енергоощадження. Це оптимізує функції телефона і збільшить час автономної роботи пристрою.

Вимкніть на певний час модулі Bluetooth, GPS, Wi-Fi, якщо відсутні можливості для їх використання або стабільного під’єднання. При нестабільних підключеннях модулі безперервно сканують мережі й тим самим швидше розряджають батарею.

Зменште час автоблокування екрана смартфона. Це дозволить пришвидшити його вимкнення, якщо екран телефона довго світиться без потреби.

Замініть анімовану заставку робочого стола на статичну, вимкніть автообертання екрана, а також функції вібродзвінка та вібрації при натисканні на екран або кнопки.

Визначте, які додатки вашого телефона працюють у фоновому режимі, і вимкніть непотрібні. Залиште лише ті, які покликані забезпечувати вам зв’язок: месенджер, дзвінки тощо.

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