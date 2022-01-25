Як надмірна доброта вчить ставитись до вас, як до порожнього місця

Якщо у відповідь на хамство ви завжди підставлятимете іншу щоку, то незабаром все ваше обличчя буде в синцях.

З дитинства нас вчать не відповідати злом на зло. Нам кажуть, реагувати добром на зло. Нас вчать, що доброта – це найкращий спосіб вирішити конфлікт, адже любов завжди має перемагати.

Однак, за словами психолога Кліффорда Лазаруса, такий стиль поведінки лише повідомляє вашого кривдника про те, що саме продовжуючи виявляти по відношенню до вас агресію, він може досягти того, чого хоче.

Цьому є логічне пояснення так званий Закон ефекту. Він зводиться до того, що люди прагнуть повторити той тип поведінки, що дозволяє їм задовольнити свої потреби, і, навпаки, уникають дій, які призводять до бажаного. Тобто якщо ви ставитиметеся виключно добре до людини, яка постійно поводиться грубо, ви показуватимете їй, що її неприйнятна поведінка породжує… вашу до неї любов. Інакше кажучи, постійно виявляючи доброту у відповідь на грубість або агресію, ви ніби заохочуєте людину і далі поводитися по-хамськи.

Звичайно, це зовсім не означає, що ви повинні виходити з себе щоразу, коли вам зустрічається хтось, хто поводиться неприйнятно. Тим не менш, дуже важливо пам’ятати про те, що іноді ви буваєте занадто добрі. Якщо вас щось не влаштовує, то дуже важливо вчасно сказати про це.

Часто виходить так, що людина, яка завжди і з усіма добра, просто намагається всіма силами уникнути конфлікту. Але це робити не варто. Мова не про те, щоб у відповідь на грубість поводитись по-свинськи. Але якщо виникає потреба, потрібно дати відсіч. Вам потрібно вміти постояти за себе, навіть якщо почнеться конфлікт, якого ви хочете уникнути.

Пам’ятайте про те, що: «Блаженні лагідні, бо вони успадковують землю».

Однак ця біблійна заповідь зовсім не означає, що вам потрібно завжди підставляти іншу щоку. Якщо ви постійно так робитимете, то зовсім скоро все ваше обличчя буде в синяках!

Як заохочувати хороше ставлення до себе і не допустити, щоб люди поводилися з вами грубо чи агресивно:

Не заохочуйте людей до поведінки щодо вас, що викликає почуття дискомфорту. Актор Алан Алда дає одну дуже хорошу пораду: «Будьте чесні з оточуючими, але зберігайте стосунки з людьми рівно доти, доки вони самі з вами чесні». Навчіться давати відсіч і в розумних межах наполягати на своєму. Не заохочуйте хамство до вас. Якщо хтось поводиться з вами грубо та неприйнятно, скажіть про це. Не потрібно посміхатися у відповідь і вдавати, що все гаразд.

Думайте про хороше, чиніть правильно, відчувайте позитивні емоції! Нехай у вас все буде добре!

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