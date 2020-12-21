Як на новорічні свята не захворіти коронавірусом: поради медика

Як не заразитися коронавірусом під час новорічних свят? Потрібно намагатися не потрапляти на масові зібрання і уникати великої кількості людей.

Про це розповів головний лікар одного з діагностичних медичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

“Треба, як мінімум, зменшити кількість людей в компаніях, які святкують. Це найпростіший спосіб, який може допомогти. Особливо тим, хто не хворів.

З іншого боку, якщо ви перехворіли і у вас є колеги, які також хворіли на COVID-19, то можете спокійно разом святкувати. Чи з іншою родиною, котра перехворіла”, – сказав лікар.

За його словами, у таких обставинах шансів отримати інфекцію немає. А ось групі ризику він не рекомендує брати участь в масових заходах, тому що там шанси заразитися досить високі.

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Нагадаємо, китайські лікарі розповіли, як проявляється COVID-19 за днями. До 40% випадків інфекції перебігають безсимптомно, але половина з них стають важкими.

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