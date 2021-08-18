Як не захворіти від кондиціонера влітку. Вісім порад лікарів

З року в рік влітку одне й те саме: мільйони людей у спеку хворіють на застуду через кондиціонери в автомобілях, офісах та квартирах.

Як, нарешті, уникнути цього і не залишитися вдома з нежиттю та хворим горлом, журналісти редакції телеканалу Дождь запитали у лікарів.

Після розмови з ними склали просту пам’ятку, як правильно користуватися кондиціонерами.

Не опускайте температуру нижче 22 градусів

У теплу пору року оптимальна температура повітря у приміщенні — 22-25 градусів. Навіть якщо хочеться швидко охолодитися, не варто опускати її нижче цих показників. Допустимий коридор — від 20 градусів до 28. Все, що за його межами, вже завдасть шкоди здоров’ю.

Користуйтеся зволожувачами повітря

Кондиціонери надто висушують повітря, вологість у приміщенні падає нижче оптимального показника у 60-65%, і в підсумку сухість викликає неприємні відчуття на слизових оболонках (очі, ніс і горло).

У закритій кімнаті можна захворіти і з інших причин.

У задушливому приміщенні ви можете захворіти зовсім не від кондиціонера, а, скажімо, від вірусу або інфекції. Або у вас може початися алергія на дрібний пил у закритій кімнаті.

Читайте також: Заплутана італійська: вислови із непередбачуваним перекладом

Не створюйте протяг

Протяг — в принципі погана ідея, а відчиняти вікна і двері під час роботи кондиціонера точно не варто. У спеку ваш імунітет ослаблений, що підвищує ризик розвитку інфекційних захворювань, а протяг підступно діє лише на певну ділянку тіла, і ваша імунна система може “забути” включити там захисні механізми.

Це призводить до переохолодження і запалення. Окрім того, спрямований потік холодного повітря може спричинити м’язовий спазм.

Читайте також: На Сардинії каратимуть за крадіжку з пляжів піску та мушель

Уникайте різкої зміни температур

Варто поступово знижувати температуру у приміщенні, а не включати кондиціонер відразу на мінімум після того, як ви, розпалені, увійшли з вулиці. Чим меншою буде різниця між температурами всередині та зовні, тим менший стрес для організму а, отже, нижчий ризик загострення хронічних захворювань, наприклад, тонзиліту.

А якщо при цьому ви вип’єте крижаний напій, то зробите ще гірше.

Варто перетерпіти бажання швидше охолонути, і встановити температуру на 24-25 градусів, щоб ваше тіло встигло нормально адаптуватися.

Читайте також: Про що співають Maneskin, переможці Євробачення 2021 (переклад пісні)

Вночі встановлюйте особливий режим

На ніч варто встановлювати температуру у 25 градусів. Уві сні температура тіла фізіологічно знижується. Не варто спати взагалі без ковдри, залиште собі хоча б тонке простирадло.

Якщо у вашому кондиціонері є нічний режим, обов’язково обирайте саме його. А якщо немає, обирайте режим, при якому повітря циркулює під стелею або спрямоване на стіну, протилежну від людини, яка спить. Щоб прохолодне повітря розсіювалося.

У жодному разі не варто направляти потоки повітря на себе. Дітям, як би їм не було жарко, варто спати у піжамах і нічних сорочках.

Читайте також: Під час стрижки газону італійцю в голову поцілив цвях

Не терпіть холод

Не варто мучити себе або закутуватись у теплі речі влітку на роботі. Якщо вам некомфортно і холодно від кондиціонера в офісі, скажіть про це колегам і вимкніть кондиціонер або хоча б домовтеся про підвищення температури до комфортних для здоров’я 22-25 градусів.

Кондиціонер потрібно чистити

І останнє. Якщо ви не будете чистити регулярно кондиціонер, він з потоками повітря поширюватиме ще й хвороботворні бактерії.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії