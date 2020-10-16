Рекомендації фахівця допоможуть позбутися болю та підтримувати гарну поставу.

Як позбутися болю в спині та стежити за поставою, допоможуть поради лікаря невролога-вертебролога Лідії Мельник.

Контроль

Перше обов’язкове правило – запорука красивої постави — тримати спину “танцюриста” навіть за робочим столом – груди розкриті – плечі тягнуться вниз – шия вгору – лопатки зібрані.

Перерва

Робіть невелику паузу у сидінні – піднімайтеся хоча б раз на півгодини на 2-5 хвилин, щоб трохи розім’ятися. Щоб не пропустити перерву, налаштуйте повідомлення, які будуть нагадувати, що настав час для руху. Зробіть кілька повільних кругових обертань плечовими суглобами, зведіть та повільно розведіть лопатки, повільно обертайте шиєю, потягніться руками вгору, радить лікар.

Рух

Якщо погода дозволяє, відкрийте для себе новий шлях на роботу та додому – змініть маршрут, пройдіть зайвий кілометр або навіть два. Обов’язково встановіть на телефон крокомір або користуйтеся фітнес-трекером, який буде вважати ваші кроки. За день потрібно проходити не менше 5 км.

Правильний ранок

10-15-хвилинна зарядка вранці нормалізує артеріальний тиск, покращує циркуляцію крові та лімфи в організмі.

Добрий вечір!

А добрий, тому що нічого не болить. Щоб не боліло – потрібна активність. І якщо з ранку потрібно робити розминку, щоб “розбудити” своє тіло від сну, то ввечері можна додати трохи силових вправ.

“Наприклад, робота з легкими гантелями буде корисна для верхнього відділу спини і плечового пояса, а спокійні підйоми та скручування не тільки прокачають прес, але і задіють глибокі м’язи хребта. Після силових не забудьте додати вправи на гнучкість. Завдяки розтяжці поліпшується еластичність м’язів і рухливість суглобів. Регулярне виконання вправ на гнучкість спини, грудей і плечового пояса одночасно задіює хребет, покращує поставу і допомагає позбавитися від болю в спині”, – радить лікар.

Вона наголосила, що будь-які вправи корисні, якщо ви здорові. Якщо ж у вас є протрузії або міжхребцеві грижі хребта, або часто непокоїть біль у спині – вправи потрібно підбирати індивідуально.

“Пам’ятайте, якщо ви малорухливі та багато працюєте сидячи, то найкращий варіант для балансу — проводьте такий же час у русі”, – підсумувала експерт.

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