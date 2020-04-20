Як правильно користуватися рукавичками під час епідемії коронавірусу

Використання рукавичок, (та масок) допомагає запобігти зараженню, але лише за певних умов.

Якщо ви не використовуєте їх правильно, захисні пристрої можуть стати джерелом зараження. Вищий інститут охорони здоров’я Італії (Iss) надав роз’яснення щодо правильного використання рукавичок.

– 💦 👏 Носіння рукавичок не замінюйте правильну гігієну рук. Руки слід ретельно мити протягом 60 секунд;

– 🗑 Рукавички треба міняти щоразу, коли вони забруднилися та викидати у несортовані відходи (rifiuti indifferenziati);

– 👄👁👃 Руками у рукавичках не можна торкатися рота, носа і очей;

– Рукавички слід викидати після кожного використання, наприклад, походу у супермаркет;

– 👎 Не слід використовувати їх повторно.

❗ Коли слід одягати рукавички? ❗

– ☝ На робочому місці, персоналу зайнятому прибиранням, приготуванням або торгівлею продуктами харчування.

– ☝ Носіння обов’язкове у випадку догляду за хворими у лікарні, чи дома.

Прочитати ці поради італійською ви можете на сайті Міністерства здоров’я Італії.

Маріанна Сороневич

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