Для уникнення зараження коронавірусом, важливо дотримуватися правил правильного носіння, зняття та утилізації маски.

💮У випадку неправильного використання, пристрої, що використовується для зменшення ризику зараження, замість того щоб захищати можуть бути джерелом зараження через мікроби, які могли на ньому оселитися”.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) пояснює це у відео уроці, опублікованому на його веб-сайті.

Як одягати та знімати маску

1. 💦👏 Перш ніж надіти маску, помийте руки милом та водою, або дезінфікуючим засобом на спиртовій основі.

2. 🤗 Одягаючи маску, прикрийте рот і ніс. Переконайтеся, що між обличчям та маскою немає шпарин.

3. 😷Намагайтеся не торкатися маски під час її носіння. Якщо це необхідно, спочатку помийте руки, або продезинфікуйте їх очищувачем на основі спирту.

4. ❎ Замініть маску новою, як тільки вона змокла. Одноразові не використовуйте повторно.

5. ✅Знімайте маску не торкаючись передньої частини; Негайно викиньте її в закриту ємність; помийте руки із милом, або продезинфікуйте очищувачем на основі спирту

Коли слід носити маску?

ВООЗ рекомендує використовувати захисну маску лише в тому випадку, якщо ви підозрюєте, що заразилися новим коронавірусом і відчуваєте такі симптоми, як кашель або чхання, або якщо ви піклуєтеся про людину, яка підозрює нову коронавірусну інфекцію.

Використання маски допомагає обмежити поширення вірусу, але її слід використовувати на додаток до інших заходів гігієни.

❌ Не варто носити кілька масок одночасно.

❌ Уникайте нераціонального використання масок, запобігайте зайвих втрат дорогоцінних ресурсів.

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Маріанна Сороневич

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