Як приготувати італійську паску. Рецепт великодньої коломби

Якщо ви вирішили здивувати рідних на Великдень 2023, приготуйте замість звичної традиційної паски італійський панетоне. Повітряне тісто цього десерту не залишить байдужим навіть тих, хто на дієті.

Ми підготували покроковий рецепт приготування смачної італійської паски панетоне. Готувати її легше, ніж вам здається!

Рецепт італійської паски панетоне

Інгредієнти для тіста:

борошно – 500 г;

цукор – 80 г;

вершкове масло – 250 г;

яйця – 2 шт;

свіжі дріжджі – 22 г;

ваніль;

тепла вода – 120 мл;

молочний шоколад – 140 г;

фундук – 100 г.

Скоринка для панетоне:

фундукова пудра (борошно) – 40 г;

цукор – 65 г;

білок – 1 шт;

кукурудзяний крохмаль – 10 г.

Всі інгредієнти перемішуємо віничком до однорідної маси.

Як приготувати тісто для італійської паски панетоне

Поміщаємо в чашу блендера з насадкою гачок борошно, цукор, масло, яйця, дріжджі, ваніль і теплу воду. Вимішуємо 10 хв.

Додаємо поламаний на шматочки молочний шоколад і подрібнений смажений фундук. Вимішуємо ще 2 хв.

Накриваємо тісто вологим рушником і залишаємо його за кімнатної температури на 1,5 год.

Розподіляємо тісто у форми та даємо йому підійти ще 1,5-2 год.

Посипаємо додатково шоколадом і горіхами, заливаємо “скоринкою”.

Ставимо італійську паску панетоне в розігріту до 200 градусів духовку. Через 10 хв знижуємо температуру до 180 градусів і випікаємо ще 30 хв (якщо панетоне маленькі, достатньо 20 хв).

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