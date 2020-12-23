Яскравий салат “Соняшник”: як приготувати смачну страву

Такий красивий салат гарно виглядатиме на святковому столі.

Салат у вигляді соняшника не лише дуже смачний, він ще й стане яскравою прикрасою будь-якого столу. Його можна подати до новорічного святкового столу, на будь-яке сімейне торжество і просто в будній день.

Салат “Соняшник”

Курка – 400 г

Гриби – 0,5 кг

Цибуля – 1 шт.

Яйця – 7 шт.

Сир – 200 г

Морквина – 1 шт.

Маслини – 50-70 г

Майонез – за смаком

Соняшникова олія – 2 ст. л.

Чіпси – за смаком

Куряче м’ясо відварити й остудити, потім нарізати невеликими кубиками. Моркву відварити до готовності, потім очистити і нарізати дрібними кубиками. Відварити курячі яйця, відокремити білки від жовтків.

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Очистити цибулю та гриби, нарізати невеликими шматочками. Розігріти сковороду з соняшниковою олією та викласти цибулю, потім додати до неї гриби, обсмажувати до випаровування рідини, а потім перекласти в тарілку.

Сир нарізати кубиками, а маслини без кісточок розрізати навпіл.

Викласти курку на дно салатника, потім тонкий шар майонезу, поверх – моркву і гриби, і знову промазати майонезом, натерти жовток на великій тертці та викласти зверху, потім шар сиру, майонезу та білка.

Підготовлені маслини викласти по колу, а по краях зробіть імітацію пелюсток соняшнику з чіпсів. Відправити салат на 15-30 хвилин у холодильник.

Салат “Соняшник” з печінкою тріски

Печінка тріски – 230 г

Картопля – 300 г

Мариновані огірки – 100 г

Кукурудза консервована – 250 г

Курячі яйця – 3 шт.

Чіпси – 30 г

Майонез – 4 ст. л.

Цибуля – 1 шт.

Цукор – 1 ст. л.

Оцет – 1 ст. л.

Кріп – 0,5 г

Злити олію з печінки тріски. Картоплю та яйця попередньо відварити.

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Цибулю почистити та дрібно порізати. Додати цукор і оцет, залити окропом, відставити убік.

Картоплю натерти, викласти в блюдо, трохи посолити, змастити майонезом і перемішати.

Огірочки натерти, викласти на картоплю, злегка змастити майонезом. Печінку тріски розім’яти виделкою і викласти на огірки. Зверху викласти замариновану цибулю.

Білки натерти на великій тертці, викласти і змастити майонезом.

Жовтки розім’яти виделкою та викласти, поверх – кукурудзу.

Кріп дрібно порубати й викласти по краю салату. Прикрасити чіпсами.

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