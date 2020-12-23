Яскравий салат “Соняшник”: як приготувати смачну страву

Такий красивий салат гарно виглядатиме на святковому столі.
Салат у вигляді соняшника не лише дуже смачний, він ще й стане яскравою прикрасою будь-якого столу. Його можна подати до новорічного святкового столу, на будь-яке сімейне торжество і просто в будній день.
Салат “Соняшник”
Курка – 400 г
Гриби – 0,5 кг
Цибуля – 1 шт.
Яйця – 7 шт.
Сир – 200 г
Морквина – 1 шт.
Маслини – 50-70 г
Майонез – за смаком
Соняшникова олія – 2 ст. л.
Чіпси – за смаком
Куряче м’ясо відварити й остудити, потім нарізати невеликими кубиками. Моркву відварити до готовності, потім очистити і нарізати дрібними кубиками. Відварити курячі яйця, відокремити білки від жовтків.
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Очистити цибулю та гриби, нарізати невеликими шматочками. Розігріти сковороду з соняшниковою олією та викласти цибулю, потім додати до неї гриби, обсмажувати до випаровування рідини, а потім перекласти в тарілку.
Сир нарізати кубиками, а маслини без кісточок розрізати навпіл.
Викласти курку на дно салатника, потім тонкий шар майонезу, поверх – моркву і гриби, і знову промазати майонезом, натерти жовток на великій тертці та викласти зверху, потім шар сиру, майонезу та білка.
Підготовлені маслини викласти по колу, а по краях зробіть імітацію пелюсток соняшнику з чіпсів. Відправити салат на 15-30 хвилин у холодильник.
Салат “Соняшник” з печінкою тріски
Печінка тріски – 230 г
Картопля – 300 г
Мариновані огірки – 100 г
Кукурудза консервована – 250 г
Курячі яйця – 3 шт.
Чіпси – 30 г
Майонез – 4 ст. л.
Цибуля – 1 шт.
Цукор – 1 ст. л.
Оцет – 1 ст. л.
Кріп – 0,5 г
Злити олію з печінки тріски. Картоплю та яйця попередньо відварити.
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Цибулю почистити та дрібно порізати. Додати цукор і оцет, залити окропом, відставити убік.
Картоплю натерти, викласти в блюдо, трохи посолити, змастити майонезом і перемішати.
Огірочки натерти, викласти на картоплю, злегка змастити майонезом. Печінку тріски розім’яти виделкою і викласти на огірки. Зверху викласти замариновану цибулю.
Білки натерти на великій тертці, викласти і змастити майонезом.
Жовтки розім’яти виделкою та викласти, поверх – кукурудзу.
Кріп дрібно порубати й викласти по краю салату. Прикрасити чіпсами.
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