Євробачення-2022. Де дивитися і як голосувати з Італії

Пісенний конкурс відбудеться протягом трьох вечорів. Україна виступатиму у першому півфіналі у вівторок 10 травня з 21:00 до 23:15. Другий півфінал відбудеться у четвер 12 травня 21:00 до 23:15. Фінал відбудеться в суботу 14 травня.

ЯК ПРОГОЛОСУВАТИ ЗА KALUSH ORKESTRA З ІТАЛІЇ

Kalush Orchestra виступатимуть під номером 6.

Голосувати з Італії можна кількома способами:

• Зателефонувати зі стаціонарного телефону на номер 894.222 та ввести ідентифікаційний код співака(вартість 0,51 євро).

• Надіслати SMS із мобільного телефону на номер 475.475.0 з ідентифікаційним номером виконавця (вартість 0,50 або 0,51 євро).

• Завантажити офіційний додаток Євробачення Sogn Contest.

Кожен глядач може проголосувати максимум п’ять разів.

ДЕ ДИВИТИСЯ ЄВРОБАЧЕННЯ-2022

В Італії Фестиваль можна дивитися на каналі TV su Rai 1, початок о 20:45, коментувати телепрограми будуть Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. Крім того, концерти транслюватимуться на у стрімінгу на сайті RaiPlay.

В Україні можна буде дивитися трансляції всіх етапів Євробачення на телеканалі UA: Культура

На діджитал-платформах Суспільне: Facebook Суспільне Мовлення, Facebook Суспільне Євробачення та YouTube.

Маріанна Сороневич

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