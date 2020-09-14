Ароматний пиріг із золотистою скоринкою буде гарним доповненням до чаю або кави.

Італійський сільський яблучний пиріг – ніжна, ароматна й неймовірно смачна домашня випічка, яка добре смакуватиме як з вечірнім чаєм, так і з ранковою кавою.

Цікавою особливістю цього пирога є те, що викладені зверху шматочки яблук злегка поливають розтопленим маслом та посипають цукром, завдяки чому під час випікання виходить апетитна скоринка.

Яблука для італійського сільського пирога можна брати загалом будь-які, однак найкраще усе ж буде, якщо вони будуть з кислинкою.

Італійський сільський яблучний пиріг

Борошно – 240 г

Яєчні жовтки (великі) – 3 шт.

Цукор – 150 г + 3 ст. л.

Молоко – 185 мл

Масло – 75 г

Розпушувач – 1,5 ч. л.

Сіль – ¼ ч. л.

Яблука (середнього розміру) – 6 шт.

Приготування італійського яблучонго пирога

Яєчні жовтки з’єднати з цукром. Збивати їх за допомогою вінчика або міксера, щоб маса посвітлішала і цукор почав розчинятися.

Масло розтопити. Трохи більш ніж половину влити у збиту яєчну масу, а решту відкласти.

Влити у тісто молоко (воно має трохи теплим або кімнатної температури). Перемішати або ще трохи збити до однорідності.

Просіяти борошно з розпушувачем у тісто, ложкою перемішати – отримане тісто повинно бути середньої густини.

Змастити застелену пергаментом форму невеликою кількістю розтопленого масла, викласти тісто та розрівняти його лопаткою.

Яблука помити, розрізати на четвертинки, очистити від серцевини та шкірки. Нарізати шматочки на ще менші частинки.

Поверх тіста викласти вертикально близько один до одного яблучні шматочки, злегка втоплюючи у ньому.

З ложки полити пиріг розтопленим маслом, а потім посипати трьома ложками цукру.

Відправити у попередньо розігріту до 180°С духовку й випікати на середньому рівні, щоб верх пирога набув золотистого відтінку, а яблука стали м’якими. На це піде приблизно 45 хвилин, однак час випікання залежить від особливостей духовки. Перевірити готовність можна за допомогою зубочистки: якщо, проткнувши пиріг, вона залишатиметься без налиплого тіста – випічка готова.

Злегка остудити готовий пиріг у формі, перекласти його на блюдо й можна нарізати італійський яблучний пиріг на порції.

Смачного!

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