Італія, країна де ніхто не народжується: пандемія вбиває бажання

Рівень народжуваності в Італії і так був одним із найнижчих у Європі. Пандемія коронавірусу, схоже, лише посилила цей тренд. У причинах розбирався Бернд Ріґерт. Репортаж DW з Бергамо.

На запитання про те, скількох дітей вони хотіли б мати, Морена ді Паола та Вінченцо Ауджелло відповідають навіть не замислюючись: “Двох!” “Одного хлопчика і одну дівчинку”, – посміхаючись додає Морена.

Закохана пара під час розмови з DW тримається за руку. Та коли їхні діти мають з’явитися на світ – питання відкрите.

Торік у липні 29-річній аптекарці та 30-річному банківському клеркові довелося відкласти весілля. А все через пандемію коронавірусу.

“Ми планували запросити 130 гостей. Але через обмежувальні заходи, звісно, це було неможливо. А нам хотілося весілля без масок і щоби усі почувалися в безпеці”, – розповідає Вінченцо.

Для цієї католицької пари план дій був сам собою зрозумілим: спочатку побратися, заселитися у власний дім і завести дітей. До речі, з домом усе добре: пара нещодавно в’їхала у власне житло у містечку Серіате неподалік Бергамо.

А от плани щодо поповнення в родині довелося відкласти до часів, коли економічна ситуація стабілізується і нарешті мине пандемія коронавірусної хвороби.

Пандемія відбиває бажання?

Ситуація молодої пари Морени та Вінченцо достатньо типова для Італії. Згідно з попередньою статистикою, народжуваність в Італії з її традиційно орієнтованим на дітей суспільством, впала до рекордно низьких рівнів.

Наприклад, у грудні 2020 року, тобто рівно через 9 місяців після введення в країні першого локдауну, у 15 містах Італії зафіксували зниження народжуваності на 21,6 відсотка у порівнянні з попереднім роком. Про це повідомила італійська статистична служба ISTAT.

Це, вочевидь, найнижчі показники у Європі. До того ж, керівник ISTAT Джан Карло Бланжіардо повідомив й про скорочення вдвічі кількості укладених шлюбів.

“Нам необхідно ще з’ясувати те, як змінилося сексуальне життя за час пандемії”, – каже соціологиня з Католицького університету в Мілані Джулія Рівелліні й додає, що згідно з одним із досліджень від виробника контрацептивів Durex, сексуальна активність у період пандемії впала.

Рівелліні вважає ці дані цілком реалістичними, адже через введення протиепідеміологічних обмежень багатьом парам довелося більше часу проводити разом, активніше вирішувати економічні та хатні проблеми.

Однак бажання завести дітей частіше пов’язано із економічною ситуацією, а не зі статевим потягом. І в цьому контексті пандемія насправді мало що змінила. “Гадаю, що італійські пари керуються економічною розсудливістю, а не емоціями.

Вони турбуються про те, чи зможуть поставити дитину на ноги і задовольнити всі її потреби”, – каже учена.

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Жодного “бебі-буму”

На півночі Італії жінки часто вперше стають матерями у віці 30 років, а тренд на зменшення кількості дітей тримається вже кілька десятиліть, нагадує професорка Рівелліні. Не виключено, що пандемія COVID-19 його лише посилила.

20 років тому італійки в середньому народжували ще 2,5 дітей. Сьогодні цей статистичний показник становить 1,27. Італійським жінкам нелегко поєднувати кар’єру та материнство, тим більше, що на них найчастіше й тримається домогосподарство. Через недостатню кількість місць у дитсадках доглядати за дітьми в Італії нерідко доводиться бабусям та дідусям.

Морена ді Паола каже, що пандемія коронавірусної хвороби жодним чином не вплинула на їхні стосунки з Вінченцо, може, хіба навіть їх зблизила. “Ми разом із 13-річного віку. Зростали разом і добре одне одного знаємо. Пандемія зробила нас сильнішими й показала нам, чому ми неодмінно хочемо одружитися”, – каже вона.

Однак із планами завести дітей доведеться почекати. Новий дім обійшовся парі в копієчку та й весілля це теж недешеве задоволення. А ще Паола і Вінченцо хотіли провести медовий місяць у круїзі по Карибському морю. Тож саме весілля вони вважають найважливішою у їхньому житті подією.

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За словами Джулії Рівелліні, італійська молодь зараз дедалі пізніше стає економічно незалежною й покидає батьківську хату для заснування власного окремого домогосподарства. “Молоді люди тепер постійно відкладають момент залишання “батьківського гнізда”, – каже вона й додає, що це позначається й на планах народження дітей. “А тепер сюди додаються ще й страхи, які принесла зі собою пандемія”.

До слова, близько 75 відсотків демографів очікують подальшого зниження рівня народжуваності через пандемію. Лише 5 відсотків прогнозують зворотній тренд.

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