Італія розпочне вакцинацію від коронавірусу на початку 2021 року

На початку наступного року в Італії почнеться масова програма безкоштовного щеплення від коронавірусу. Вакцинація пошириться також на іноземців.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца під час виступу в парламенті, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Ansa.

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За словами Сперанци, закупівля вакцини здійснюється централізовано і буде безкоштовною для всіх італійців. “Ймовірно, що для кожної вакцинації потрібно дві дози, у Італії буде 202 мільйонів доз від різних компаній. Перші дози можуть почати надходити з січня”, – сказав він.

Міністр зазначив, що на сьогодні Агентство ЄС з медичних препаратів вказало дві дати: 29 грудня для вакцини Pfizer і 12 січня для вакцини Moderna. “Ми отримаємо 8 мільйонів доз від Pfizer і 1 млн 346 тисяч доз від Moderna”, – додав він.

За словами міністра, основна частина ​​кампанії з вакцинації очікується навесні та влітку наступного року.

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В першу чергу планують вакцинувати медичних і соціальних працівників, мешканців і персонал будинків престарілих, щоб охопити людей з більш високими факторами ризику.

Раніше стало відомо, що Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила коронавірусну вакцину Pfizer/BioNTech для широкого використання.

Напередодні повідомлялося, що європейський регулятор може затвердити вакцину проти коронавірусу, розроблену виробниками Pfizer і BioNTech, протягом чотирьох тижнів.

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