Італієць став суперзіркою соцмереж, висміюючи беззмістовні лайфхаки блогерів

Італієць синегальського походження став суперзіркою соцмереж. На сторінки хлопця в соцмережах всього за місяць підписалися десятки мільйонів користувачів по всьому світу, і сьогодні його відео дивляться вже 62 млн. осіб.

21-річний Кабі Ламе з Італії буквально за місяць став світовою знаменитістю після того, як у квітні цього року вигадав нову тему для своїх відеоблогів в Instagram і TikTok.

Хлопець, контент якого в соцмережах мало чим відрізнявся від того, що публікують мільйони його однолітків по всьому світу, почав висміювати даремні, а іноді — й відверто дурні поради блогерів, причому робив це без єдиного слова.

Читайте також: ТОП-10 страв без яких неможливо уявити італійську кухню

Кабі, повне ім’я якого Кабане, показує глядачам оригінальний ролик, а потім просто робить правильно і з набагато меншими зусиллями, а кінець кожного відео супроводжує його знаменитий вираз обличчя — суміш здивування, осуду та прихованої насмішки.

Ще одна “фішка” блогера — здивовано підкинуті руки наприкінці кожного відео. Мовляв, ну як до такого простого рішення можна було додуматися.

За свої викриття він вже отримав прізвисько “анти-лайфхакера”, а кількість його прихильників зростає в геометричній прогресії. Сьогодні на його сторінку в Instagram підписані 11,5 млн. осіб, а в TikTok за оновленнями чорношкірого італійця стежать 50,5 млн. осіб.

Побічним ефектом популярності Кабі Ламе стало те, що його обличчя почали активно використовувати для мемів. У тому ж TikTok, наприклад, над ним почали жартувати.

Читайте також: Підбірка найкращих фільмів, які правдиво розкажуть про Італію

Люди пародіювали хлопця і присвячували йому свої відео, які також набирали мільйони переглядів.

Сам він до своєї слави ставиться абсолютно спокійно, продовжуючи викладати нові смішні відео та змушуючи топових лайфхакерів надалі добре подумати перш, ніж публікувати черговий “шедевр”.

Будь завжди в курсі подій. Приєднайся до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії