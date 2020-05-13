6 незаперечних причин, що переконають іммігрувати в Італію

Ось переваги життя в Італії, у порівнянні іншими країнами Європи. Цей перелік укладено не за важливістю. Адже кожен має свої смаки і преференції: хтось цінить культурну спадщину, а хтось – кухню. Поділіться в коментарях, що вам найбільше подобається в Італії.

Клімат Італії

Чи хотіли б ви жити у вічному літі. Не мерзнувши і не одягаючи на себе теплий одягу? А в спекотні дні відчувати на собі освіжаючий морський бриз? Тоді вам сюди! Навіть в зимку, на більшості території Італії м’який середземноморський клімат

Природа Італії

Що вам більше подобається: гори чи море? У Італії не доводиться вибирати, тому що тут є все. Краса гірських схилів з водоспадами, річками і невеличкими озерцями. Шум хвиль, що розбиваються об берег.

Для активних людей є екологічний туризм, серфінг, альпінізм, арворизм (лазіння по деревах), рафтинг і багато іншого. А для любителів гірськолижного спорту Італія пропонує гірськолижні курорти.

Спокій і розміреність життя Італії

Італійці – це люди, які нікуди не поспішають, особливо у південних регіонах. Вони люблять стабільність і дотримуються правил, за якими їм зручно жити. Переважно, це- доброзичливі люди.

Спостерігаючи переваги такого способу життя, і собі починаєш менше нервувати, стаєш спокійнішим та врівноваженішим. Може тому італійці живуть до 90 років.

Кухня Італії

Те що в Італії найсмачніша і най здоровіша кухня визнає увесь світ. М’ясо і риба, правильно приготовані, це просто вибух для ваших смакових рецепторів. різноманітні і безкінечні комбінації соусів і макаронних виробів прославили італійську кухню.

Безкоштовне медичне обслуговування

Медичне обслуговування в Італії майже безкоштовне. Виняток не робиться навіть для нелегалів. В Італії допоможуть усім, достатньо зробити посвідчення STP.

Культурна спадщина

Де б ти не знаходився, поруч буде старовинний замок або монастир, чи пам’ятки Римської цивілізації. Їх вигляд просто заворожує. Італія це країна із найбільшою кількістю пам’яток, занесених у спадок ЮНЕСКО.

Кожна вуличка, кожен будинок цієї сонячної країни несе спогад про часточку історії.