75-річна італійка через суд домоглася виселення своїх двох 40-річних синів

75-річна жінка з італійського міста Павія через суд домоглася виселення своїх синів віком 40 та 42 років, втомившись від необхідності їх утримувати.

Жінка розповіла, що кілька разів намагалася переконати синів жити більш самостійно. Чоловіки мають роботу, але живуть удома в матері та не беруть участі в домашніх справах чи витратах. Врешті жінка подала на них до суду.

Суддя з Павії Симона Катербі погодилася із літньою заявницею та видала наказ про виселення чоловіків. У своєму рішенні вона зазначила: хоча проживання дітей у батьківському домі передбачається зобов’язанням батьків забезпечувати їх утримання, у цьому випадку це більше не виправдано, враховуючи той факт, що синам більше ніж 40 років. Тепер чоловіки мають час до 18 грудня, щоб виїхати.

За даними Євростату, у 2021 році більше ніж кожна третя доросла людина віком від 18 до 34 років проживала в будинку своїх батьків. Найвищі показники у Хорватії (77%), Греції (73%), Португалії (72%), Сербії (71%) та Італії (71%).

Попри те, що в Італії завжди існувала культура, коли кілька поколінь жили під одним дахом, останніми роками кількість дорослих, які довше залишаються в сімейному домі, збільшилась. Причинами називають важкі економічні умови та тривалий період часу, щоб знайти стабільну роботу.

Утім, таким дорослим також закидають зловживання безплатним проживанням та харчуванням у будинку батьків. В Італії навіть існує термін bamboccioni («великі немовлята»).

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