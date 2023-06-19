8 порад експертів як спати в спеку

Через спеку температура тіла може падати повільніше, ніж у прохолодніші місяці, а триваліше перебування на сонці може порушити циркадні ритми.

Щоб допомогти людям, експерти зі сну склали список із восьми порад і прийомів, які допоможуть зберігати прохолоду та гарний відпочинок у спеку.

Представник Bed Kingdom сказав: “Літо – дуже руйнівний час для сну. Через більш тривалий світловий день і підвищені температури люди завжди шукають способи зберегти прохолоду. Хоча вентилятори та постільні речі можуть бути важливими, зберігати прохолоду вночі — це те, що кожен може зробити з обмеженим бюджетом. Сон у меншій кількості одягу або зняття ковдр може бути одним із найпростіших способів добре виспатися вночі у літні місяці”.

8 порад, як спати в спеку:

Спіть, як морська зірка

Спати на боці найкраще, тому що площа контакту між матрацом і вашим тілом менша, але сон із витягнутими руками та ногами збільшує площу поверхні, так що піт може випаровуватися та охолоджувати вас швидше.

Наступною найкращою позицією для прохолодного нічного сну є “колода”. Це позиція для сну на боці, коли ноги прямі, а не підтягнуті. Ці пози є найкращими, тому що вони дозволяють більшій частині вашого тіла дихати свіжим повітрям під час сну.

Заморозьте свої простирадла

Дещо нетрадиційна порада — покласти простирадла та наволочки до морозильної камери. Щоб не страждати від мокрої білизни під час відтавання, помістіть її до поліетиленового пакета, а потім до морозилки. Достатньо декількох хвилин, щоб матеріал охолонув, і він залишатиметься холодним досить довго, щоб ви могли заснути.

Майте простір між вами та вашим партнером

Якщо у вас є партнер, можливо, варто встановити деяку дистанцію між вами та ним у ліжку. Наявність невеликого простору може покращити циркуляцію повітря замість того, щоб ділитися теплом тіла, яке може не дати вам заснути.

Окремі постільні речі також можуть бути корисними, якщо вільного місця не так багато, і ця порада також стосується домашніх тварин. Собака – чудовий компаньйон, але влітку краще залишати тварин у їхніх власних ліжках.

Спіть внизу

Тепло піднімається догори, тому найхолодніша частина кімнати чи будинку – найближче до землі. У спекотні місяці краще спати на нижньому поверсі будинку.

Якщо вам не вистачає місця або немає першого поверху, спробуйте перемістити матрац ближче до підлоги, використовуючи планки або щось ще, щоб він залишався трохи піднятим, щоб повітря все ще могло циркулювати.

Тримайте жалюзі закритими

Тепло може передаватися від сонця до кімнати. У найспекотніші дні тримайте жалюзі та штори закритими, щоб запобігти небажаному передаванню тепла. Це особливо важливо, якщо вікна виходять на сонце.

Якщо ваші жалюзі темного кольору, подумайте про те, щоб замінити їх на світло-кремові або білі, щоб вони не поглинали тепло.

Коли жалюзі та вікна закриті у найспекотніші періоди дня, це запобігає передаванню тепла, але відкриття жалюзі та вікон рано вранці чи пізно ввечері може забезпечити приплив повітря, яке охолоджує кімнату перед сном.

Носіть вільний одяг із бавовни

Крім того, що ви спите оголеними, бавовняний одяг або постільна білизна можуть зберігати прохолоду вночі. Бавовна – натуральний матеріал, що дихає, який вбирає вологу.

Повітря вільно циркулює через бавовну, яка може допомогти висушити будь-які вологі ділянки на шкірі, і це може призвести до більш швидкого охолодження.

Вільний одяг також важливий, оскільки він висітиме і не чіплятиметься за тіло, що також покращить вентиляцію.

Заморозьте губку

Перед сном прикладіть заморожену губку до будь-яких точок пульсу, як-от зап’ястя, щоб охолодити тіло. Холодний рушник на потилиці або на лобі також допоможе почуватися комфортніше.

Помістіть тканину до морозильної камери на термін до однієї години та використовуйте її приблизно за 90 хвилин до сну, щоб запустити власні механізми охолодження організму та забезпечити спокійну ніч.

Використовуйте вентилятор для циркуляції повітря

Якщо у вашому будинку немає кондиціонера, вам може допомогти придбання вентилятора. Щоб зменшити рахунки, деякі вентилятори мають функцію таймера, щоб вони не працювали всю ніч.

Ідеальна температура для гарного нічного сну в спальні – від 16°C до 18°C, тому якщо дуже тепло, поставте перед вентилятором невелику миску з льодом, щоб прохолодне повітря циркулювало.

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