Чому нам варто повчитися в італійців

Італійці – майстри в багатьох сферах мистецтвах. В італійців варто повчитися мистецтву красивого життя, жити моментом і насолоджуватися ним.

Ось чому нам варто повчитися у них

Їжа – це задоволення, споживання їжі – це ритуал

Італійці живуть за розкладом. Тільки розклад цей особливий: кава з випічкою вранці, аперитив з 17-19.30, вечеря із сім’єю о 20-21. Вдома чи в ресторані.

Їсти на ходу? Бігти зі горням кави в руці? Фаст-фуд? Все це вимушені заходи, що застосовуються тільки в крайньому випадку.

Навіть, якщо у італійця є 30 хв на ланч, він їстиме пасту в кафе в компанії друзів чи колег. Перекус біля екрану монітора або з планшетом / смартфоном / книгою в руці – крайній захід.

Найкраща їжа – це та, що виросла там, де ви живете (так званий за “кілометром дзеро”) в природній період року, щойно приготовлена і відразу ж спожита.

І ще їжа – це задоволення, яким обов’язково потрібно розділити з приємною людиною. Тому що, смакування і обмін враженнями – це невід’ємна частина ритуалу, яка робить їжу ще смачнішою.

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Спілкування – це двигун соціального життя, бесіда – це мистецтво

В Італії ви можете вільно поспілкуватися з малознайомою людиноюна будь-яку тему.

Італія – це місце, де організаторів нетворкінгових курсів чекає неминуче банкрутство, оскільки цим мистецтвом володіють з дитинства. Тільки за останній місяць автора непомітно затягували в довгу бесіду кілька разів. То з піцайоло в малесенькій забігайлівці, то з працівником місцевої фільмотеки, то з жінкою, яка займалася скандинавською ходьбою на пляжі, то з сіньйором в кафе, який виявився власником фамільної майстерні з пошиття рукавичок.

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Життя – це не гонитва за чимось. Це – просто життя. Тут і зараз

Зупинись. Відпочинь. Озирнись. Милуйся навколишнім життям. Італійці живуть з відчуттям, що вони все встигнуть. І це дуже сильно знижує рівень стресу.

Коли перестаєш поспішати, починаєш все встигати. Навіть з тригодинною сієстою. Навіть з постійними запізненнями. Просто фокус життя зміщується на інше.

Дай собі час на все (на їжу, на довгу прогулянку додому, на неспішне спілкування з другом) і ти здивуєшся, як швидко цей вибір себе виправдає.

Уповільнення – це шлях до кращого життя і …прогресу в багатьох сферах. Якість життя – це пріоритет номер один. Жодних компромісів.

Парадокс: для того, щоб твоє життя стало якіснішим, зовсім не потрібно гонитися за грошима. Навпаки, в гонитві за високими заробітками, задоволенням амбіцій, ти починаєш втрачати якість життя. Навіть, якщо все вже досягнуто і побудовано, ти будеш витрачати ще більше сил на підтримку свого статусу.

Життя в Італії залишає місце для задоволення. Не жити для того, щоб працювати, а працювати, для того, щоб встигати жити. І встигати жити добре.

В Італії багато спокус: смачна кава на кожному кроці й смачні десерти, чудові вина, смачне морозиво, інтер’єрні магазинчики і магазини з аксесуарами, звідки неможливо вийти без покупок.

Ідея в тому, щоб не відмовляти собі в дрібних радощах, і так – щодень.

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Проводити час зі своєю сім’єю. Сім’я – це фортеця

Коли у тебе закінчаться гроші, забудуться твої досягнення, розійдуться по світу друзі, з тобою залишиться сім’я.

В умовах постійної політичної та економічної нестабільності, характерної для Італії протягом всієї її історії, сім’я часто залишалася єдиним місцем, де тебе повеселять і не зрадять.

Італійські недільні вечері, на які збираються всі близькі й далекі родичі, вже увійшли в легенду, італійці жартують над своїми сімейними зборищами, але … продовжують збиратися за столом. Тому, всупереч шуму, нестерпним тітонькам, коронної страви бабусі, постійним розмова про фігуру і футбол, сім’я продовжує давати відчуття стабільності і захищеності.

Діти – центр життя

Бути з дітьми скрізь – це класно. Дітей беруть із мобою в пафосні ресторани, і в салоні краси, і в бутики, в звичайні кафе та магазини. Усюди вам швидко принесуть дитячий стілець і знайдуть чим зайняти малого.

Дитяче меню в ресторанах, це не виняток, а правило.

Здоровий спосіб життя – це стиль життя.

Середньостатистичний італієць з’їдає в рік 26 кг пасти, а носить розмір М.

Їхній щоденний раціон – це вже, по суті, дієта. Вона базується на кількох простих правилах: дотримуйся балансу овочі/білкова їжа/фрукти/карбогідрати. Готувати їжу тільки зі свіжих інгредієнтів, використовуючи прості рецепти та контролюючи порції і вам не доведеться відвертатися від дзеркала.

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Одяг – це спосіб комунікації.

Італійці піклуються про те, яке враження вони справляють на навколишніх. Це добре і це гарно.

Людей на вулицях приємно розглядати. Італійці мають одяг на кожен випадок життя: в парк не йдуть в тому, в чому підуть на ринок або на зустріч з друзями.

Шорти, строкаті сорочки, сланці влітку в центрі Рима або Флоренції – нонсенс. Так одягнена людина – це 100% турист. Бути добре (не обов’язково дорого!) і відповідно до ситуації – це повага до себе і навколишніх.

Гарні манери роблять життя приємнішим

Деяким манерам в Італії доводиться вчитися заново. Використання елементарних правил люб’язності дивним чином змінюють навколишню атмосферу.

Куди б ви не зайшли, посміхніться і привітайте людей. В Італії вітаються заходячи навіть в бар чи невеликий супермаркет біля дому.

Розмовляючи з людиною, відповідайте на її погляд, підтримуйте контакт.

Якщо тебе штовхнули, скажіть «Вибачте» першим й інцидент перетвориться в обмін компліментами.

Хтось назве ці речі соціальною мішурою, нехай так, але з нею приємніше жити та й суспільство в цілому стає добрішим.

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