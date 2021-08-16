Куди краще поїхати у відпустку, щоб запам’ятати це літо на усе життя

Перед сезоном літнього відпочинку кожен обирає на свій смак: країну, компанію, готель. Планується все до дрібниць.

У світі набирають популярності нові течії нестндартного туризму, на які люди охоче змінюють звичайний пакет послуг від туристичної агенції.

До переліку найцікавішого відпочинку увійшли:

1.Екологічний туризм.

Прихильники такого туризму духовно збагачуються від спілкування з природою наодинці. Основна мета – споглядати з безпечної відстані і не нашкодити. Існує навіть міжнародне співтовариство екологічних туристів, які хочуть під час відпочинку приносити користь навколишньому середовищу.

Втім, еко-туризм може бути вельми екстремальним. Тому треба зважуватись на нього в разі гарної фізичної витримки.

2. Індустріальний туризм або urban exploration

Це вид туризму, який засновано на міських дослідженнях. Індустріальні туристи вивчають метро і підземні комунікації, руфери, які гуляють по дахах, і сталкери, які проникають на занедбані об’єкти, причому не тільки промислові.

3. Бекпекер-туризм

Бекпекінга передбачає максимально економну подорож. Впізнати бекпекерів можна по рюкзаку за спиною (іноді на грудях) і путівнику Lonely Planet в руках. Бекпекери їздять автостопом або на громадському транспорті, ночують в хостелах. У розвинених країнах для такого туризму відведено спеціальний час – gap year.

4. Космічний туризм

Подорожі в космос – найдорожче задоволення .Наразі держмонополії на космос в минулому, приватні компанії будують свої космодроми і космольоти, а деякі вже продають квитки на майбутні суборбітальні польоти.

5. Сільський туризм

Замість будильника – півні, замість кавомашини в офісі – корова, яку потрібно доїти, а замість гумових овочів з супермаркету – свіжі продукти прямо з грядки. Деякі компанії фокусуються на окремих регіонах, інші організовують пригоди на будь-який смак у всіх куточках світу. Наприклад, слоган індійської компанії Agri Tourism говорить: “Щоб змінитися, потрібно повернутися до коріння”, повідомляє ubr.ua.

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