Ryanair анансував скасування 17 рейсів з України у січні

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про тимчасове припинення деяких рейсів з України у січні.

Так, з 10 до 31 січня скасовуються 11 рейсів. З них:

Два рейси з Києва: до Бидгоща та Мальти;

Шість рейсів зі Львова: до Барі, Палермо, Пізи, Турина, Манчестера та Братислави;

Три рейси з Одеси: до Катовіце, Болоньї та Барселони.

Крім того, з 6 до 31 січня скасовуються 6 рейсів з Харкова до Вільнюса, Варшави, Кракова, Познані, Будапешту та Мілану.

Нагадуємо:

Найбільший лоукостер Європи Ryanair у літній навігації 2022 року анонсував запуск двох нових маршрутів із київського аеропорту Бориспіль до столиці Швеції Стокгольму та на грецький острів Керкіра (Корфу).

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