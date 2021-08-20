Як легко приготувати смачну італійську кростату

Часто в якості начинки використовують свіжі сезонні фрукти.



Незвичайний італійський пиріг під назвою “кростата” можна приготувати і в домашніх умовах за допомогою простих інгрідієнтів. Тому встигніть потішити своїх рідних і друзів смакотою, поки ще на закінчився сезон полуниць.

Традиційно в якості начинки для італійської кростати використовують свіжі сезонні фрукти. Влітку найчастіше готують цей пиріг з полуницею і заварним кремом.

Інгрідієнти: борошно – 250 г; яйце – 1 шт.; м’яке вершкове масло – 110 г; цукор – 60 г; ванільний екстракт – 1/2 ч.л.

Для заварного крему: молоко – 130 мл; борошно – 2 ст.л.; яєчні жовтки – 2 шт.; ванільний цукор – 4 пакетика; мелена кориця – на кінчику ножа.

Для начинки: свіжа полуниця – 500 г; листочки м’яти; мигдальні пластівці – 50 г; цукрова пудра – для прикраси.

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Спосіб приготування пирога:

Перемішайте розм’якшене вершкове масло з цукром і дрібкою солі. Додайте в масло одне яйце і ванільний екстракт, збийте до однорідної консистенції. Додайте борошно невеликими частинами, замісіть тісто. Скачайте тісто в кулю, загорніть в харчову плівку і відправте в холодильник на годину, або в морозильну камеру на 15-20 хвилин.

Підігрійте молоко, але не доводьте його до кипіння. Збийте жовтки з цукром, додайте борошно, корицю і злийте массу тонкою “цівкою” в тепле молоко. Розмішайте суміш до отримання однорідної маси, потім поверніть посудину з вмістом на вогонь. Доведіть до кипіння суміш, постійно помішуючи. Коли крем загусне, зніміть його з вогню і швидко охолодіть, опустивши посудину в ємність з холодною водою. Не припиняйте помішувати крем.

Форму діаметром до 30 см присипте борошном, рівномірно розподіліть на ній тісто, формуючи високі бортики. Випікайте тісто в розігрітій духовці при температурі 150-160 градусів протягом 30 хвилин. Потім дістаньте основу пирога з духовки і дайте їй повністю охолонути. Рівномірно наповніть пиріг заварним кремом, розподіліть по ньому полуницю. Потім прикрасьте пиріг цукровою пудрою і листочками м’яти.

Подавати справжню італійську кростату прийнято холодною, тому постарайтеся приготувати свій полуничний пиріг хоча б за 1 годину до подачі до столу.

Смачного!

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