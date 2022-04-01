Пожежа на нафтобазі в Бєлгороді: журналіст стверджує, що “працювали” українські гвинтокрил

Пожежа на нафтобазі в Бєлгороді: Бутусов стверджує, що “працювали” українські Мі-24

Журналіст стверджує, що знищення нафтобази в Бєлгороді – це результат спецоперації наших військових.

Журналіст Юрій Бутусов розкрив деталі знищення нафтобази в російському Бєлгороді. Попри відсутність офіційних підтвердження, за його даними, працювали два українських бойових гвинтокрили Мі-24.

Знищення важливої для логістики путінської армії нафтобази стало другою надзвичайною подією в Бєлгороді: два дні тому там вибухали склади боєприпасів. Відео з вертольотами Бутусов виклав на своїй сторінці в Facebook.

“Сьогодні о 5.50 ранку два українських бойових гвинтокрили Мі-24, що вилетіли з України в Російський Бєлгород на надмалих висотах, непомітно для російської протиповітряної оборони, ударом некерованими ракетами знищили стратегічно важливу нафтобазу, розташовану в самому місті”, – пише Бутусов.

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Він також повідомив, що “нині горить 8 баків, в яких знаходиться 16 тисяч кубометрів пального. Російська ППО виявилася нездатною навіть помітити наші вертольоти, успішно повернулися на базу після виконаного завдання”.

Російське Міноборони і особисто Путін багато разів заявляли про повне знищення української авіації, так що виявилося, що ми громимо росіян прямо в обласному центрі, через який проходить логістика Західного військового округу ЗС РФ.

Нагадаємо, за два дні до цього, 30 березня, в Бєлгородській області вибухали склади з боєприпасами.

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