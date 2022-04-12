Путін назвав війну проти України “шляхетною” та неминучою

Президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що війна в Україні була неминуча, “питання часу”.
Джерело: Путін на космодромі “Східний” разом із Лукашенком, якого цитує “Медуза”
Пряма мова Путіна: “Цілі “спецоперації” із захисту Донбасу будуть досягнуті, вони шляхетні.
Зіткнення з антиросійськими силами, що вирощувалися в Україні, було неминучим, це було питання часу.
ВКС РФ у ході “спецоперації” в Україні діють мужньо, грамотно, ефективно та результативно”.
Деталі: Путін також пообіцяв, що Росія нібито не відокремлюється від світу, оскільки це неможливо.
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