Пандемія назавжди змінить те, як люди подорожують авіаційним транспортом.

Світ поступово ослаблює карантин, запроваджений через пандемію COVID-19. І в цей момент людство стоїть на межі нової ери подорожей авіатранспортом.

Скоро нам доведеться зустрітися з арміями роботів-прибиральників, які будуть патрулювати вестибюлі аеропортів, а також з автоматизованими стійками реєстрації й касами авіаквитків. Про це пише CNN.

Пасажири у майбутньому будуть проходити перевірку безпеки й реєстрації багажу, не торкаючись при цьому абсолютно нічого. А після цього вони сядуть на борт літака, де жести і рухи очима будуть закривати і відчиняти місце зберігання ручної поклажі чи керувати екранами з розвагами під час польоту. Геть усе може стати “без дотиків”.

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Замість уніформи стюарди і стюардеси можуть перейти до схожих на скафандри захисних костюмів. Більшість цих концепцій досі вивчаються. Але скоро вони можуть перейти у реальний світ й стати усюдисущими, як біометричні ворота і сканери тіла, які вже стали нормою для терміналів аеропортів.

Видання пише, що людство наближається до точки, коли можна буде повернутися з віртуальних зустрічей в Zoom в подорожі повітряним транспортом. Але коли саме це станеться?

“Я, так само як і багато наших клієнтів, розраховую, що десь в 2021 році всі проблеми закінчаться”, – сказав старший партнер компанії McKinsey & Compan Алекс Діхтер.

Він вказує на посилені заходи, які запроваджують в Китаї. Вони вимагають підтвердження від пасажирів, що у них немає COVID-19, за допомогою спеціальної системи. В її люди вирушають в мандри зі спеціальним QR-кодом, який може бути зеленого, жовтого або червоного кольору. Зелений означає, що пасажир пройшов тест і в нього немає коронавірусу й влада точно знає, де він був до цього.

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“Потрібно реєструвати цей код в кожній місцевості. Багато разів міряти температуру й заповнювати різні форми. Важко собі уявити, що такі процедури будуть запроваджені на Заході”, – сказав Діхтер.

Однак, дані й відстеження будуть ключем до повернення в небо. Діхтер припускає, що деякі країни зосередяться на цьому. Тому будуть розроблені протоколи, які дозволять авіакомпаніям зв’язатися з кожним пасажиром рейсу, якщо раптом виявиться, що заражена людина була на борту.

Також, на думку експерта, авіаперевізники пришвидшать перехід на самообслуговування. “Це тенденція, яка вже деякий час спостерігалася. Але авіакомпанії не поспішали нарощувати масштаби цих технологій”, – пояснив Діхтер.

А поки всі нові технології не матеріалізувалися, повернення пасажирів в небо може проходити з арсеналом, того, що вже доступно. Саме тому, на думку експерта, найближчим часом може бути зроблена ставка на преміальні продукти й можливості бізнес-класу.

Він вважає, що пасажири позитивно поставляться до експериментів з порожнім місцем посередині, до яких вдаються деякі авіакомпанії.

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У Європі Easyjet зробив те ж саме. У свою чергу, Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) оприлюднила 5 травня офіційну заяву, в якій виступила проти блокування місця посередині й рекомендувала пасажирам і членам екіпажу носити маску на борту. В нову еру польотів можна очікувати, що особисті засоби захисту (PPE) будуть невід’ємною частиною мандрівки.

Оскільки авіакомпанії будуть вимагати, а не рекомендувати, їх використовувати. Європейські авіакомпанії Lufthansa, Air France і KLM зробили маски обов’язковими для пасажирів й екіпажів. У США Delta, United, American Airlines і JetBlue запровадили такі ж правила. Air Canada зробила маски на борту обов’язковими ще 20 квітня. “Принаймні до кінця 2020 року пасажири будуть носити маски”, – сказав виконавчий директор Kaelis Федеріко Хейц, чия компанія забезпечує більше 20 авіакомпаній засобами PPE.

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За його словами, найбільшим попитом зараз користується набір SP3, який включає маску, рукавички, засіб для дезінфекції рук, серветки зі спиртом і брошуру з підказками, як не допустити поширення коронавірусу. Авіакомпанії можуть замовити ці набори зі своїм логотипом. “Вони стануть новими наборами зручностей на досить довгий час, я думаю”, – сказав Хейц.

“Що станеться від сьогодні й впродовж наступних п’яти років, буде залежати від винайдення вакцини й розвитку коронавірусу. Зараз нам точно потрібен захист”, – додав він. На думку Хейца, це питання громадського здоров’я. Тому такі набори повинні роздавати безкоштовно.

CNN пише, що наразі також тривають випробування автоматизованих безконтактних систем перевірки здоров’я пасажирів перед реєстрацією на рейс. Зокрема, йдеться про кабіну з голосовим контролем, яка перевіряє температуру пасажира, його пульс і респіраторний рівень. Її розробили компанії Etihad Airways і австралійська Elenium Automation. Випробування кабіни проходять в аеропорту Абу-Дабі. Система автоматично зупиняє можливість самостійно зареєструватися на рейс чи здати багаж, якщо зафіксує в даних про фізичний стан пасажира ознаки можливих симптомів хвороби.

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Тим часом, у Міжнародному аеропорту Гонконгу керівництво намагається встановити так звані системи CleanTech. Вони проводять дезінфекцію всього тіла. Пасажири і персонал аеропорту проходять перевірку температури тіла, перш ніж увійти в закритий канал 40-секундної процедури дезінфекції з використанням технологій “фотокаталізаторів” і “наноголок”. Аеропорт Гонконгу також випробовує автономних “роботів розумної стерилізації” (Intelligent Sterilization Robots), оснащених ультрафіолетовими лампами, які їздять по приміщенню аеропорту й стерилізують місця, де збираються пасажири.

“Експерименти низки аеропортів з ультрафіолетовим світлом, роботами-прибиральниками й іншими технологіями – це спроба мінімізувати дистанціювання заради збереження пропускної здатності аеропортів”, – пояснив директор Zaha Hadid Architects Крістіано Кеккато.

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“Інакше знадобляться більші аеропорти, щоб тримати людей подалі один від одного”, – додав він. Кеккато допускає, що в далекому майбутньому вірогідний сценарій, що у пасажирів в руці буде імплантований чіп, який безперервно буде стежити за станом їхнього здоров’я, мов у фільмі Star Track. І цей пристрій почне пищати, якщо виявить зараження.

УНІАН