Стівен Кінг не випускатиме свої романи в Росії: там його книжки видають найбільше

Американський письменник Стівен Кінг остаточно призупинив видавництво своїх книжок у Росії. Він є тим автором, книжки якого в країні-агресорі видають найбільше.

Агент Стівена Кінга повідомив російському видавництву “АСТ” про те, що його книжки наразі в Росії не видаватимуться. Письменник офіційно призупинив співпрацю по усіх російських контрактах.

Останнім романом Стівена Кінга, що видається в Росії, стане детектив “Біллі Саммерс”. Він з’явиться у книгарнях Росії 6 квітня, а на цифрових майданчиках – 15 квітня.

Як пише видавництво, романи “короля жахів” зможуть продавати ще три – чотири роки, однак нові його детективи вже не будуть доступні в країні-агресорі.

Права на всі раніше куплені твори залишаються за “АСТ” на весь час дії контрактів (найближчі три – чотири роки), а ось нових романів та продовження минулих прав якийсь найближчий час справді не буде,

– повідомили у видавництві.

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Нагадаємо, Стівен Кінг ще 5 березня підтримав канадського письменника Лінвуда Барклая, який відмовився продовжувати контракти з російськими видавництвами. Так Кінг вкотре підтримав Україну.

Стівен Кінг вважається найпопулярнішим письменником в Росії – він вже три роки очолює список творців, книжки якого випускають найбільше. Цей список публікує Російська книжкова палата.

Стівен Кінг і раніше підтримував українців у війні з Росією:

Виклав фото у футболці з синьо-жовтими написом I stand with Ukraine;

Написав у твітері “Україна зараз і Україна назавжди”.

Закликав зруйнувати стіну дезінформації, побудованою Путіним.

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