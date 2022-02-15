Авіакомпанії зупиняють польоти над Україною через високі ризики бойових дій – відтак деякі авіакомпанії вимушені припинити польоти.

Міжнародні страхові компанії, які займаються страхуванням авіаперевезень, з понеділка, 14 лютого, припиняють страхувати літаки для польотів над Україною через високі ризики бойових дій – відтак деякі авіакомпанії вимушені припинити польоти, хоча про закриття авіапростору не йдеться.

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Деталі: Повідомляється, що таке рішення страхові компанії прийняли через безпрецедентну інформаційну напругу у світових ЗМІ стосовно потенційної загрози для України з боку РФ.

Всі літаки українських та міжнародних авіакомпаній вимушені припинити польоти через вимоги лізингодавців (власників літаків), базувати літаки поза Україною на час кризи.

12 лютого голландська авіакомпанія KLM заявила про тимчасове припинення рейсів до Києва. А 13 лютого рейс SkyUp Фуншал – Київ, був змушений здійснити посадку в Кишиневі через вимоги лізингодавця та міжнародних страхових компаній.

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Ймовірно, з 14 лютого 2022 року всі українські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти у повітряному просторі України. Виключення може стосуватись російських авіакомпаній, які застраховані в РФ – наприклад, “Азур Ейр Україна”, що є дочірнім підприємством російської “Азур Ейр”.

У неділю проходить засідання уряду, за його результатами мають оприлюднити деталі про польоти над Україною.

Крім того, на ситуацію може вплинути рішення міжнародних партнерів, які можуть сприяти швидкому відновленню авіасполучення з Україною.

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