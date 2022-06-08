Александр Невзоров ще не отримав громадянство України

Колишній депутат Держдуми Росії та журналіст Олександр Невзоров станом на 6 червня ще не отримав громадянства України.

Секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі “24 каналу”, “Слово і діло”

“Щодо Невзорова – відкладемо в окрему скриньку. По-перше, у нього ще немає громадянства, він лише звернувся по громадянство”.

За словами секретаря РНБО, кожному, хто захоче здобути українське громадянство, необхідно буде пройти відповідну процедуру, передбачену Конституцією та законами України.

Цьому передувало: 3 червня у російських телеграм-каналах з’явилася інформація, що Невзоров із дружиною хочуть отримати громадянство України, а радник голови МВС України Антон Геращенко повідомив, що президент Володимир Зеленський підписав указ про надання українського громадянства Невзорову та його дружині.

Сам Невзоров заявив, що стає “на бік жертви”, і подякував людям України, що дозволили йому “зайняти серед них місце”.

Зеленський заявив, що Невзоров хотів позбутися громадянства РФ, бо підтримує Україну. Президент висловив думку, що треба “хитати Росію” у будь-який спосіб, і що люди, які виступають за Україну, – це теж зброя.

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