Алла Пугачова виступила проти війни в Україні: співачку перевірять спецслужби

Всьому виною той пост, де вона звернулася з проханням визнати себе “іноагентом”.

Після того як Мін’юст РФ назвав російського коміка Максима Галкіна “іноагентом”, Алла Пугачова закликала владу РФ і її записати в ці ряди. Примадонна опублікувала відповідний пост у себе в Instagram-блозі.

Тепер через цей пост її перевірять на предмет дискредитації армії РФ. Про це повідомляють росЗМІ.

Відомо, що в правоохоронні органи звернулася мешканка Підмосков’я, яка побачила пост Пугачової в соціальних мережах. Вона вирішила, що поведінка Пугачової може і не відповідає критерію “іноагента”, проте ображає “другу армію світу”.

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“Небайдужа мешканка” вимагає від органів перевірити Аллу Борисівну на наявність протиправної діяльності, яка отримує “іноземну підтримку”. Поліція також перевірить її публікацію на предмет дискредитації армії.

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