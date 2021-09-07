Афганські біженці жаліються на умови притулку в Україні

В Україні мешкає приблизно 5000 афганців, дві тисячі з них перебувають в країні нелегально або напівлегально.

Україна погодилася прийняти приблизно дві тисячі біженців з Афганістану. Частина їх уже в країні.

Україна ще ніколи не приймала стільки біженців. Чи є в країні умови для гідного притулку для такої кількості людей?

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що частина громадян Афганістану, яких евакуювали із цієї країни в Україну, попросила надати їм статус біженця.

“Якщо говорити про іноземців, ті громадяни, які мали належні паспортні документи, відразу були оформлені на в’їзд в Україну, зокрема частина громадян Афганістану мала посвідку на проживання в Україні. Частина з іноземців, знову-таки громадяни Афганістану, звернулася по захист, щоб їм надали статус біженця в Україні”, – сказав Демченко.

Читайте також: УКРАЇНКА СТАЛА «НАЙКРАСИВІШОЮ ЖІНКОЮ ПЛАНЕТИ» НА КОНКУРСІ MS. WORLD INTERNATIONAL

За його словами, багато громадян Афганістану згодом полетіло до інших країн, зокрема до Франції, Туреччини та кількох інших країн світу.

“Частину тих, хто все-таки потребує захисту або перебування і їм нікуди летіти, наразі передано представникам Державної міграційної служби, які опікуватимуться ними надалі”, – пояснив Демченко.

Точка зору

Наїм Мохаммад утік з Афганістану до Києва в 1988 році. За 33 роки життя в Україні він отримав паспорт громадянина України і очолив Афганську громаду в місті Києві.

Він вважає що його земляки цілком задоволені прийомом в аеропорту. Тих, хто прибув без документів, відправили в табори для біженців, багатьох, наприклад, до табору в Чернігові. Є ще табори в Одесі, на Волині, в Ужгороді.

Однак у таборах місць усім не вистачить. Також Україна не має дешевого або безкоштовного житла на такі випадки. Є й проблеми з забезпеченням біженців відповідними документами.

Багато моїх земляків втекли з Афганістану ще п’ять-шість, а дехто і 20 років тому і більшість з них досі ходять з тимчасовими довідками. Але за цими довідками ніхто не бере на роботу, за ними немає можливості отримати водійські права, відкрити рахунок в банку.

Читайте також: ЗАРОБІТЧАНКА ПОМЕРЛА В АЕРОПОРТУ В НЕАПОЛІ. НЕВІДОМІ ЇЇ ОБІКРАЛИ

Без допомоги УВКБ ООН (Управління Верховного комісара ООН з питань біженців. – Ред.) не можна влаштувати дитину в дитячий садок або школу, звернутися до лікарні. При цьому досі немає заходів для видачі якихось постійних документів, щоб не подовжувати довідки безкінечно» – розповідає Наїм Мохаммад.

На які гроші тоді живуть люди?

– Хто як викручується. Але, якщо вони знаходять якийсь підробіток, приміром на ринку, то у разі перевірки Нацполіції та міграційної служби їх забирають, везуть до міграційної служби і виписують штраф. Штраф величезний, як для біженців – від 1700 до 5000 гривень.

Виходить, наміри України прийняти зараз біженців з Афганістану нічим не підкріплені? Це фікція?

– Я, чесно кажучи, не знаю, на що люди можуть тут розраховувати. Якщо держава хоче прийняти навіть дві тисячі біженців, то тут уже мешкає приблизно така кількість біженців без документів.

Я вважаю, що коли у людини тримісячна довідка, це означає, що в неї немає документів. З цією довідкою людина не може себе аж ніяк реалізувати в Україні.

Читайте також: В ІТАЛІЇ ВІДКРИТО ВИСТАВКУ УКРАЇНСЬКОГО ХУДОЖНИКА ЗІ СВІТОВИМ ІМ’ЯМ

Тому афганці просять, що якщо Україна не має наміру нам тут надати реальний притулок, то, хай краще відправляє в третю країну.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії