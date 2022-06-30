Байден переконаний, що війна в Україні завершиться поразкою росії

росія зазнала потужного удару з боку України, не досягла жодних поставлених цілей і не має шансів досягти. Війна завершиться поразкою росії.

На цьому наголосив, під час пресконференції в Мадриді за підсумками саміту НАТО президент США Джо Байден, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Україна вже завдала потужного удару по росії. росія фактично втратила свій міжнародний авторитет»,- наголосив американський лідер.

Він пояснив, що росіяни хотіли взяти Київ і не змогли, хотіли захопити весь Донбас, але досі цього не спромоглися. Байден також згадав, що сьогодні українські сили відновили контроль над островом Зміїний.

Крім того, підкреслив президент США, росія вже заплатила «дуже-дуже високу ціну» за свої дії й на сьогодні перебуває в економічній ізоляції та не може отримати доступу до технологій, яких потребує.

«Ми стоятимемо разом з Україною, і всі союзники (по НАТО – ред.) стоятимуть разом з Україною стільки, скільки буде потрібно. Щоби бути певними, що вони (українці – ред.) не зазнають поразки від росії», – підкреслив глава американської держави.

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У цьому контексті він зауважив, що країни Заходу підтримують Україну, надаючи їй можливості для боротьби, однак українці також демонструють надзвичайну мужність у протистоянні російській агресії.

«Я не знаю, чим це все завершиться, але це точно не закінчиться перемогою росії в Україні», – наголосив американський лідер.

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Як повідомляв Укрінформ, 28-30 червня у Мадриді відбувався саміт НАТО. Глави держав та урядів розглянули шляхи посилення політики стримування й оборони, розвитку оборонних спроможностей Альянсу у новій ситуації безпеки, що склалася після неспровокованого вторгнення росії в Україну.

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