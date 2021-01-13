Одним із можливих способів запобігання поширенню хвороби Блаженніший Святослав назвав вакцинацію. Ми повинні дбати про життя і здоров’я – своє і ближніх, а відтак про загальне благо і, очевидно, спільно над ним працювати.

Про це сказав Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав під час інтерв’ю для «5 каналу», відповідаючи на питання про допустимість чи недопустимість вакцинації.

Предстоятель УГКЦ зауважив, що часто люди плекають свої уявлення і забобони, які не мають нічого спільного з релігійним життям, ба більше, бувають важливішими від живої віри в Бога.

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На його переконання, минулий рік навчив усіх християн відрізняти головне від другорядного. Ми навчилися розрізняти, що є змістом нашої віри, а що – тимчасовими формами, як її переживати. Ті форми можуть змінюватися, бо змінюється життя.

Цього року, каже Отець і Глава УГКЦ, я почав розуміти, що вакцинації не потрібно боятися.

«Очевидно, що питання безпеки чи ефективності вакцини є в межах компетенції медиків. Жоден релігійний діяч не повинен входити в цю компетенцію. Коли йдеться про сприйняття вакцинації як явища, то в цьому немає жодних релігійних причин, щоб оминати вакцинацію. Сьогодні всі світові лідери, зокрема Святіший Отець і Патріарх Варфоломій, висловилися в унісон, що потрібно вакцинуватися. Бо це один з можливих способів запобігання цієї хвороби», ‒ пояснив Глава Церкви.

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Блаженніший Святослав розповів про Заувагу щодо моральності використання деяких вакцин анти-Covid-19, затверджену Папою Франциском. Її оприлюднила Конгрегація віровчення.

«У документі йдеться про те, що не лише можна вакцинуватися, але що це є моральним імперативом. Як християни, ми повинні дбати про спільне благо. Передусім треба бути християнами, і тоді різні псевдонаукові теорії відійдуть на задній план. Ми повинні дбати про життя і здоров’я – своє і ближніх, а відтак про загальне благо і, очевидно, спільно над цим працювати», ‒ додав на завершення Глава УГКЦ.

Департамент інформації УГКЦ

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