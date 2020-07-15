Під час опитування 60,5% українців заявили, що події в країні розвиваються в неправильному напрямі.

Ці дані було оприлюднено після проведення соціологічного дослідження служби “Центр Разумкова” та Фонду “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва

Водночас 21,5% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі.

Ще 20% українців вірять, що країна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років. Близько 47% вважають, що Україна зможе подолати проблеми у більш віддаленій перспективі, а 13,5% висловлюють песимістичні думки, що Україна не здатна подолати існуючі проблеми.

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Опитування проведене з 3 по 9 липня методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2022 респонденти у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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