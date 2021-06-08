Понад 50% респондентів не підтримують ідею балотування президента Володимира Зеленського на другий термін.

Такими є результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведене з 27 травня по 1 червня, повідомляє Українська правда.

Респондентам ставилося запитання, чи підтримують вони балотування Зеленського на другий термін.

37% респондентів підтримують балотування на другий термін, не підтримують – 54,5%.

Дослідження проводив КМІС 27 травня – 1 червня методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI).

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Було опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Похибка не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

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Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський вважає, що ще рано говорити про те, чи буде він балотуватися на другий термін, проте це рішення буде залежати від ставлення до нього в суспільстві.

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