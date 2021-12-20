Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що українці, які щепилися за кордоном, також мають отримати переваги українського COVID-сертифікату.

Про це він заявив під час селекторної наради з протидії поширенню коронавірусної інфекції на території України.

«Люди, які були вакциновані за кордоном визнаними у світі вакцинами, так само повинні мати нагоду скористатися програмою президента єПідтримка. Необхідно надати їм можливість перенести сертифікати в Дію», – наголосив Шмигаль.

У Міністерстві охорони здоров’я відзначили, що на виконання завдання попередньої селекторної наради було дозволено таким особам отримати український сертифікат у сімейного лікаря.

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За даними Міністерства цифрової трансформації, на сьогодні вже 3,6 млн українців скористалися послугою «єПідтримка», з яких майже 2 млн отримали кошти.

«Наразі до програми приєдналися 6 банків. Ще 10 проходять процес підключення. Загалом у банках відкрили більш ніж 4,6 млн спеціальних рахунків», – зазначив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У Мінцифри також повідомили, що українці витратили вже 100 млн грн, отримані за програмою «єПідтримка», більшу частину з яких на книги та кінотеатри.

З 9 грудня банки почали відкривати поточні рахунки «єПідтримки» зі спеціальним режимом використання в застосунку «Дія». Наразі участь в програмі беруть 6 банків: Монобанк, Альфа-Банк, А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк. Поступово будуть долучатись й інші банки.

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Відкриття рахунків безоплатне та без комісій. Ці виплати також не оподатковуватимуться і не вплинуть на призначення субсидій.

Офіційно зарахування 1000 грн на віртуальні картки розпочалося з 19 грудня. Гроші надійдуть протягом 10 днів від моменту подання заявки. Щоб встигнути отримати виплати на першому етапі, треба подати заявку в застосунку «Дія» до 29 грудня.

Отримати виплати за повний курс вакцинації зможуть громадяни України старші 18 років із «зеленим» COVID-сертифікатом у застосунку «Дія» незалежно від того, коли була здійснена вакцинація.

Коштами можна буде скористатися упродовж 4-х місяців після отримання, витратити їх можна як онлайн, так і офлайн. Банки розпізнаватимуть категорію при оплаті, тому витратити гроші на інші цілі, перевести їх на картку, зняти готівкою – буде неможливо.

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Отриману 1000 грн можна буде витратити на придбання залізничних та авіаквитків на внутрішні рейси, абонементи до спортзалів чи фітнес-клубів, на книжки або квитки на до кінотеатру, театру, музею чи виставкового центру.

Тисячу гривень за повний курс щеплення українці зможуть отримати не лише на віртуальну картку, а й на звичайну платіжну картку, якщо банк погодить таку послугу.

Кабмін виділив 8 млрд грн з бюджету на програму, тобто виплати за вакцинацію отримають 8 млн українців.

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