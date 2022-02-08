Усі вакциновані пенсіонери України віком понад 60 років отримають від держави смартфон та пільговий тариф на інтернет.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у ході Дія.Саміту 8 лютого.

Доповнено 13:00. Спершу Зеленський заявив, що програма діятиме для всіх громадян України старше 60 років. Згодом у Міністерстві цифрової трансформації додали, що програма діятиме лише для вакцинованих пенсіонерів.

“Переваги цифрової держави мають бути доступні усім незалежно від віку, тож незабаром усі громадяни України, старші 60 років, отримають від держави безкоштовний, якісний, сучасний, швидкий смартфон”, – заявив він.

Читайте також: ТАЛІЯ АНОНСУВАЛА ПОСЛАБЛЕННЯ КАРАНТИНУ

Обрати назву для програми пропонують самим громадянам – таким чином президент презентував електронні опитування для українців через Дію.

Серед варіантів – єСмартфон, БабусяФон,єДідусь та єБабуся.

Як повідомляє агентство Інтерфакс-Україна, у ході брифінгу з журналістами Федоров розповів, що запис на отримання смартфонів розпочнеться у квітні цього року. Безпосередньо їхня видача залежатиме від строків, у які зможуть виготовити пристрої.

Більшу частину проєкту хочуть реалізувати цього року – усього смартфони зможуть отримати 8,5 млн громадян.

Водночас Федоров відмовився коментувати питання фінансування такого проєкту.

Опитування вже доступні в Дії, зазначив Зеленський.

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!