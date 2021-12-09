Верховний суд остаточно засудив Януковича за держзраду

ВерхВерховний суд засудив за держзраду на 13 років позбавлення волі Віктора Януковича, якого було засуджено у справі про державну зраду.

Джерело: трансляція з зали суду, “Інтерфакс-Україна”, повідомлення адвоката Віталія Сердюка

Пряма мова судді: “Суд ухвалив, вирок Оболонського районного суду Києва від 24 січня 2019 року та ухвалу Київського апеляційного суду від 2 жовтня 2020 року стосовно Януковича Віктора Федоровича залишити без зміни, а касаційні скарги захисників (залишити – ред.)… без задоволення”.

Деталі: У понеділок суд відмовив адвокатам екс-президента у відводі захисників, інтереси Януковича представляв державний адвокат.

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Адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що Янукович відкликав своїх захисників від участі у розгляді касацій на вирок суду у справі про держраду “через неможливість забезпечення його права на захист”.

“Таким чином, через відсутність у нас можливості забезпечити право на захист, клієнт відкликає нас від участі у справі про втрату Криму та доручає сконцентруватися на роботі у міжнародних інституціях, у тому числі до ЄСПЛ, а також на справах, пов’язаних із подіями на Майдані”, – написав Сердюк у Facebook.

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Передісторія:

24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді та пособництві в агресивній війні.

Підозру Януковичу оголосилиу 2016 році, коли він свідчив у справі про розстріл Майдану.

Основою звинувачень стало звернення до президента Росії Володимира Путінавід 1 березня 2014 року, в якому український екс-президент нібито просив ввести в Україну війська.

Розглядати справу про держзрадусуд почав навесні 2017 року.

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