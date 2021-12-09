Верховний суд остаточно засудив Януковича за держзраду

ВерхВерховний суд засудив за держзраду на 13 років позбавлення волі Віктора Януковича, якого було засуджено у справі про державну зраду.
Джерело: трансляція з зали суду, “Інтерфакс-Україна”, повідомлення адвоката Віталія Сердюка
Пряма мова судді: “Суд ухвалив, вирок Оболонського районного суду Києва від 24 січня 2019 року та ухвалу Київського апеляційного суду від 2 жовтня 2020 року стосовно Януковича Віктора Федоровича залишити без зміни, а касаційні скарги захисників (залишити – ред.)… без задоволення”.
Деталі: У понеділок суд відмовив адвокатам екс-президента у відводі захисників, інтереси Януковича представляв державний адвокат.
Читайте також: Антивакцинатори не цінують ані людські життя, ані імідж України
Адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що Янукович відкликав своїх захисників від участі у розгляді касацій на вирок суду у справі про держраду “через неможливість забезпечення його права на захист”.
“Таким чином, через відсутність у нас можливості забезпечити право на захист, клієнт відкликає нас від участі у справі про втрату Криму та доручає сконцентруватися на роботі у міжнародних інституціях, у тому числі до ЄСПЛ, а також на справах, пов’язаних із подіями на Майдані”, – написав Сердюк у Facebook.
Читайте також: Віллу Зеленського в Італії виставлено на продаж за 4,5 млн євро
Передісторія:
24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді та пособництві в агресивній війні.
Підозру Януковичу оголосилиу 2016 році, коли він свідчив у справі про розстріл Майдану.
Основою звинувачень стало звернення до президента Росії Володимира Путінавід 1 березня 2014 року, в якому український екс-президент нібито просив ввести в Україну війська.
Розглядати справу про держзрадусуд почав навесні 2017 року.
Будь завжди в курсі подій. Приєднайся до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії
Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії