Меню, сфотографоване відпочивальником в одному із ресторанів на Буковелі, викликало шок в українців за кордоном.

Ціни активно обговорюють користувачі соцмережі. І вони справді вражають.

Наприклад, 120 грам сала коштує 225 гривень, 100 грам білих грибів – так само, 100 грам тушеної капусти 199 гривень, 100 грам домашнього сиру (творогу) з кропом – 199 гривень. А от 200 грамів дерунів 249 гривень, м’ясо дикого кабана – 225 гривень, 250 грам борщу – 190 гривень, 200 грам картоплі – 109 гривень. Ціни на каву – від 65 до 115 гривень.

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Такі ціни – звичайні для європейських країн. Проте, у цих країнах рівень зарплат станвить у рази більше українських.

Враховуючи те, що в часи пандемії коронавірусу, на Буковелі не може бути іноземних туристів, ціни у тамтешніх ресторанах розраховані на місцевого споживача.

Звиклі до декларації реальних прибутків, закордонні українці в заціпеннінні: Україна це “бідна” країна, чи країна “прихованих можливостей”?

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