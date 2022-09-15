Ворог зазнав значних втрат на Слобожанському напрямку – огляд війни

Російські окупаційні війська продовжують обстріл позицій ЗСУ вздовж лінії зіткнення, намагаються перегрупуватися на окремих напрямках, ведуть повітряну розвідку.

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Водночас українські захисники завдають суттєвих ударів по живій силі противника та техніці.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

«Противник не припиняє ударів по мирних житлових кварталах та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від авіаційних, ракетних ударів та реактивних систем залпового вогню постраждала інфраструктура понад 20 населених пунктів. Це, зокрема, Кривий Ріг, Нікополь, Білогірка, Мар’їнка, Ольгівське, Оскіл, Миколаїв, Очаків, Любомирівка, Гуляйполе та Мирне. За поточну добу ворог завдав п’ять ракетних, п’ять авіаційних ударів та здійснив 23 обстріли із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об’єктах на території України», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник обстрілював інфраструктуру з танків, мінометів та артилерії різних калібрів. Так, на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Галаганівка Чернігівської області та Кіндратівка Сумської області; на Харківському напрямку – Вовчанськ, Гоптівка, Баранівка, Висока Яруга, Нескучне та Сотницький Козачок; на Слов’янському напрямку – Куп’янськ; на Краматорському напрямку – Тетянівка, Білогорівка, Сіверськ, Миколаївка, Краматорськ, Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янське; на Бахмутському напрямку – Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут та Весела Долина.

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За інформацією пресслужби, на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не проводив. Здійснював обстріли по всій лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку противник завдавав вогневого ураження вздовж усієї лінії зіткнення. Крім того, вів повітряну розвідку БпЛА – здійснив 48 вильотів.

Підтверджено значні втрати противника на Слобожанському напрямку. Так, 202-й та 204-й стрілецькі полки 2-го армійського корпусу окупаційних військ, що брали участь у бойових діях, спішно виведені на тимчасово окуповану територію Луганської області та підлягають розформуванню. Залишки особового складу розподілені серед підрозділів мобілізаційного резерву. Через велику кількість поранених у населеному пункті Новоайдар під військові шпиталі терміново перепрофільовують цивільні медичні заклади, зокрема й дитячу лікарню.

Сили оборони України успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Весела Долина, Майорськ та Зайцеве.

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В Генштабі відзначили, що військово-політичне керівництво російської федерації прийняло рішення поповнити резерв для війни в Україні за рахунок закладів виконання покарань, державних підприємств та установ, зняття обмежень на призов для багатодітних сімей та примусового створення регіональних батальйонів, сформованих за національною ознакою.

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Як повідомляв Укрінформ, Збройні сили України з 24 лютого по 15 вересня ліквідували близько 53 850 російських військових, що на 200 осіб більше порівняно з попередньою добою. Також захисники України знищили 2193 російських танки (+13 одиниць), бойових броньованих машин – 4682 (+17), артилерійських систем – 1295 (+5), РСЗВ – 311, засобів ППО – 167, літаків – 250 (+4), гелікоптерів – 215, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908, крилатих ракет – 233, кораблів /катерів -15, автомобільної техніки та автоцистерн – 3522 (+21) од., спеціальної техніки – 120 од. Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках.

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