В Україні загинуло близько 21 тисячі вояків з Росії

Російські війська з 24 лютого по 21 квітня втратили в Україні уже близько 21 тис. осіб.

Як передає Укрінформ, з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Також ворог втратив 829 танків, 2118 бойових броньованих машин, артилерійських систем – 393, 136 реактивних систем залпового вогню, 67 засобів протиповітряної оборони, 172 літаки, 151 гелікоптер, 1508 одиниць автомобільної техніки, 8 кораблів / катерів, 76 цистерн з паливно-мастильними матеріалами, 166 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 27 одиниць спеціальної техніки та 4 пускові установки ОТРК/ТРК.

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Дані уточнюються, зауважили у Генштабі.

Як повідомляв Укрінформ, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що війна не буде довгою, оскільки Україна має достатні ресурси, які тільки зростають, а російські – навпаки вичерпуються через санкції.

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