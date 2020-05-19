Втікають із України. За 2 дні роботи «Шегині» виїхало 3 тисячі українців

Лише за одну добу через “Шегині” в Україну прибуло 1,8 тисячі осіб.

Як зазначає Державна прикордонна служба України, з моменту відновлення роботи цього пункту пропуску (тобто з 00.00 год. 16.05.2020 р.) майже 2,9 тисячі осіб перетнуло польсько-український кордон.

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Нагадуємо, що зараз на кордоні з Польщею функціонують чотири пункти пропуску: «Ягодин», «Краківець», «Рава-Руська» та «Шегині». Пропуск пішоходів через українсько-польський кордон здійснюється лише в «Шегинях». Адже це — єдиний пункт пропуску на українсько-польській ділянці кордону, де обладнаний піший перехід — з опівночі 16 травня 2020 року. Тут на сьогоднішній день здійснюється пропуск громадян лише в пішому порядку, оскільки суміжною стороною роботу автомобільного напрямку не було відновлено.

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У решті пунктів пропуску пропускають лише осіб, які їдуть автотранспортом.