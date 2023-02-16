Відомий італійських хірургів лікує поранених у Львові

Співпраця італійських та львівських хірургів у лікуванні пацієнтів із найважчими мінно-вибуховими травмами триватиме й надалі. Адже такий досвід особливо цінний у побудові екосистеми реабілітації НЕЗЛАМНІ у Львові.

Про це говорили під час зустрічі мер Львова Андрій Садовий, мер Вімеркате Франческо Череда та його заступниця Маріасол Масія, а також відомий італійський хірург Роберто Брамбілла, який упродовж двох місяців допомагав лікувати поранених українців у Львові.

Спершу Андрій Садовий розповів гостям про екосистему підтримки і турботи НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN), яку вибудовують у Львові. Зокрема, про центр реабілітації, містечко для матусь, а також сучасні біонічні протези, які встановлюють українцям у Львові.

Мер Вімеркате Франческо Череда засвідчив готовність допомагати й долучатися до реалізації важливих проєктів у Львові. А хірург Роберто Брамбілла, який вже понад 50 років лікує важкі поранення, запевнив, що співпраця між лікарями не припиниться.

«Коли я дізнався, що тут дуже багато поранених, особливо дітей, я запитав себе, що я можу зробити для них. Так я почав співпрацювати з лікарнею у Львові. Тут чудова команда, яка показує дуже гарну роботу. І я хочу передати їм свої вміння. Моє серце – тут, у Львові», – сказав Роберто Брамбілла.

Зазначимо, Роберто Брамбілла – один із найвідоміших італійських хірургів, керівник відділення вульнології (від лат. vulnus – «рана») клінічного інституту Zucchi в італійському місті Монца. 50 років він лікує важкі поранення, 22 з яких займається саме регенеративною медициною.

Від початку повномасштабного вторгнення Роберто прибув в Україну як волонтер Soletere Olnus і два місяці допомагав лікувати поранених діток та дорослих.

Зокрема, навчив закривати дефекти м’яких тканин штучною шкірою: ця технологія дозволяє сантиметр за сантиметр відновити пошкоджену шкіру пацієнта, не залишаючи шрамів.

Дороговартісні матеріали на лікування українських діток виділив інститут, у якому працює хірург.

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