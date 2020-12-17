Відразу дві дівчини в Україні загинули під час спроби зробити селфі

У Львові та Рівному загинули дівчата-підлітки, обидві намагалися зробити видовищне селфі.

Тіло 15-річної львів’янки знайшли вночі на залізничних коліях, повідомляє пресслужба головного управління Національної поліції у Львівській області.

Дівчина померла від удару струмом.

“Ураження струмом дівчина отримала під час того, як робила селфі на товарному вагоні та доторкнулась до лінії електропередач”, – повідомляє місцева поліція.

Раніше батьки дівчини повідомили про її зникнення. Вона пішла з дому 13 грудня та не повернулася.

“Залізничні станції – не місце для забав. У жодному разі не намагайтесь підійматись на вагони чи локомотиви”, – застерігають в поліції.

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Також ввечері 13 грудня загинула інша 15-річна українка, вже у Рівному, повідомляє пресслужба місцевої поліції.

Вони з подругою піднялися на дах недобудованого корпусу одного з гуртожитків міста та також хотіли зробити фото.

“Одна із дівчат під час фотографування не втрималась і впала. Від отриманих травм неповнолітня загинула на місці події”, – йдеться в повідомленні поліції.

Відповідно до повідомлення, дівчина жила з матір’ю, сім’я в поле зору правоохоронців ніколи не потрапляла.

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